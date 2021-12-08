中職》美國認證的未來性 徐若熙、宋晟睿高居台灣第1

宋晟睿、徐若熙。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國知名棒球分析網站《FanGraphs》7日更新2021年最新國際球員排行，台灣共有6人上榜，包括味全龍徐若熙、吉力吉撈．鞏冠、中信兄弟宋晟睿、統一獅林安可、林子豪以及富邦悍將江少慶。

這份名單中，徐若熙以及宋晟睿獲得的「未來值」高居台灣第一，在滿分80分當中獲得40分。此份名單上最高分的是日本強投山本由伸的55分（相當於大聯盟3、4號先發等級），打者方面，韓國「風之孫」李政厚獲50分是最高分，超越日本國家隊第4棒鈴木誠也的45分。

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在全世界最有潛力的新秀中，21歲的徐若熙名列33是台灣球員最高，被看好有機會在2025年挑戰大聯盟，球探報告指出，他在去年初動了骨刺手術，同年仍飆出97英哩速球，今年球季落在92-94英哩範圍，曾來到95英哩。他的指叉球能夠製造打者揮空，今年球季還出現一顆80英哩中段的滑球，但對這顆球種還需要找感覺，徐若熙的投法兼具協調性、爆發力和平衡，能夠擔綱美國大學先發輪值。

徐若熙本人也有旅外意願，中職規章指出，球員年資滿3年即可申請旅外資格，但是仍須經過原球團同意，始能旅外發展。味全龍總教練葉君璋也曾表示，希望培養徐若熙把目標放在出國發展。

19歲的宋晟睿則被看好2027年有機會挑戰大聯盟，球探報告指出，他的速度飛快，從右打區到一壘只要4.08秒，打擊容易被外角滑球吊中，但對反方向打擊有著自然直覺，是一名非常機動性的新秀。

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