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中職》僅差19天！ 兄弟本土勝投王錯失今年FA資格

2021/12/08 17:33

鄭凱文。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職在2016年11月10日放寬自由球員年資計算，只要滿80局80場就有1年年資，但也因為會議紀錄加註一句「不溯及既往」，讓本土勝投王鄭凱文錯失今年季後就成為自由球員的機會。

大學畢業的鄭凱文從2014年都在一軍穩定出賽，累積8個完整球季，一軍登錄天數卻只有7年106天，問題就出在2015年，他在8月選擇動刀清除骨刺，導致他進傷兵名單後沒有辦法累積登錄天數。

即便當年鄭凱文投103局，還拿下10勝，若依照聯盟在2017年實施的「1年80局」規定，他也能湊滿1年年資。可惜中職聯盟今天回應，當時在2016年11月10日的會議紀錄中，已有註明「不溯及既往」，2015年的鄭凱文並不適用新的認定方式。

根據中職自由球員規定，單季登錄天數125天者，視為1年年資，若距離達成取得自由球員資格之差異日期少於15日者，也視為取得資格，鄭凱文累積了7年年資，但2015年登錄106天，僅差19天飲恨。

聯盟在2016年11月10日訂出投手只要在該球季投球局數達到球季的2/3，野手出賽達到球季的2/3 ，意即80局、80場就能滿1年年資，主要是因為觀察選手在一、二軍升降頻繁，才會放寬認定標準。

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