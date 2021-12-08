中職》兄弟球團證實李振昌與詹子賢一同動刀 封王簽名會以擊拳代替

詹子賢（左起）、總教練林威助、高雄長庚醫院周文毅醫師、李振昌。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟奪冠兩功臣李振昌和詹子賢，休賽季馬上把握休養空檔「進廠維修」，清除手肘關節骨刺。愛用社群媒體的詹子賢，前些日子就向球迷報平安，還發了總教練林威助前往探望的文，今天兩人也透過球團報平安。

中信兄弟球團特別感謝手術執行醫師，高雄長庚醫院──周文毅醫師的細心執刀。另外是中山附醫中興分院院長──林傳朝醫師，在尚未進行手術前，給予選手針灸、震波及施打玻尿酸等保養，讓選手得以拚戰整年度賽季！中信兄弟表示，謝謝幕後的醫療團隊及防護團隊照顧球員身體，絕對是中信兄弟奪冠的隱形功臣。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟球團也表示，感謝高雄長庚醫院貼心安排李振昌與詹子賢住在相同病房。詹子賢更發文笑稱李振昌是「隔壁病床阿伯」，昨日林威助總教練也在手術後前往探視兩位子弟兵，感謝他們整年球季的付出，也謝謝醫療團隊的用心！

李振昌與詹子賢術後狀況良好，目前預定於兩週後回診觀察狀況。中信兄弟本周日在台中舉辦封王遊行和簽名會，兩位球星也將於封王遊行感謝祭與大家同樂，不過，兄弟球團特別提醒，簽名會部分，考量兩位選手術後不久，恕兩位選手以擊拳方式代替，請球迷朋友多多體諒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法