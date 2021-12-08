晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟球團證實李振昌與詹子賢一同動刀 封王簽名會以擊拳代替

2021/12/08 18:08

詹子賢（左起）、總教練林威助、高雄長庚醫院周文毅醫師、李振昌。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟奪冠兩功臣李振昌和詹子賢，休賽季馬上把握休養空檔「進廠維修」，清除手肘關節骨刺。愛用社群媒體的詹子賢，前些日子就向球迷報平安，還發了總教練林威助前往探望的文，今天兩人也透過球團報平安。

中信兄弟球團特別感謝手術執行醫師，高雄長庚醫院──周文毅醫師的細心執刀。另外是中山附醫中興分院院長──林傳朝醫師，在尚未進行手術前，給予選手針灸、震波及施打玻尿酸等保養，讓選手得以拚戰整年度賽季！中信兄弟表示，謝謝幕後的醫療團隊及防護團隊照顧球員身體，絕對是中信兄弟奪冠的隱形功臣。

中信兄弟球團也表示，感謝高雄長庚醫院貼心安排李振昌與詹子賢住在相同病房。詹子賢更發文笑稱李振昌是「隔壁病床阿伯」，昨日林威助總教練也在手術後前往探視兩位子弟兵，感謝他們整年球季的付出，也謝謝醫療團隊的用心！

李振昌與詹子賢術後狀況良好，目前預定於兩週後回診觀察狀況。中信兄弟本周日在台中舉辦封王遊行和簽名會，兩位球星也將於封王遊行感謝祭與大家同樂，不過，兄弟球團特別提醒，簽名會部分，考量兩位選手術後不久，恕兩位選手以擊拳方式代替，請球迷朋友多多體諒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。