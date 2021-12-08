高中鋁聯》三民睽違11年重返8強！高一陳柏儒繳4支4猛打賞

三民相隔11年重返8強。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕三民高中、興大附農繼預賽後，今在16強再碰頭，勝者仍沒有改變，三民掌握前兩局6分奠定勝基，終場以9：4獲勝，繼99學年度後，相隔11年重回高中聯賽鋁棒組8強。

三民、興大預賽就對過，當時三民以5：0贏球，兩隊攜手晉級16強，沒想到在16強賽又抽到對戰，相當有緣分，三民開局就率先發難，陳柏儒在滿壘局面掃出二壘安打，王俊傑也跟上二壘安打，讓興大先發投手簡子恩投不滿1局就退場，三民先攻下4分，2局下陳柏儒適時安打再添2分，三民以6：0領先。

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興大自3局上反攻，張智瑋、孫耀翔連續敲出安打，加上失誤、暴投追回2分，5局上1出局後孫耀翔、王耀渂、王信傑安打連發再添2分，而三民則在4、5兩局各再下一城取得保險分，最終以5分之差在主場勝出。

三民全場敲出10支安打，第四棒、指定打擊陳柏儒單場4支4，總教練張榮勳表示，他平時練習就是用力打每顆球，到比賽全力揮擊，不管變化球、直球都掌握不錯。

高一的陳柏儒說，在主場下午才比賽，早上有先去練球，在自家球場出賽比較沒壓力，這也是高中第一次單場打4支安打，碰到對方三任不同類型投手（正投、下勾、左投）都能擊出安打。

三民上次在鋁棒聯賽闖進8強已經是11年前，近三年都未打進全國賽，今年重回金榜，張榮勳指出，其實很不容易，但這批高一生很爭氣，他們在國中雖然不是頂尖選手，不過隊長李易宸把他們帶得很好，大家凝聚力、向心力好。

三民高中指定打擊陳柏儒單場4支4。（學生棒聯提供）

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