中職》遭兄弟橫掃！資深獅迷賴清德逼問林靖凱：為什麼只打4場而已

賴清德逼問林靖凱「為什麼只打四場而已？」（取自賴清德臉書）

〔體育中心／綜合報導〕第28屆關懷盃即將在花蓮開打，副總統賴清德今天在臉書上發布宣傳影片，不忘提到剛落幕的台灣大賽，片中他一看見前來拜會的中職原住民棒球協會成員，身為資深獅迷的他忍不住逼問林靖凱：「為什麼、為什麼只打4場而已？」

去年統一獅和中信兄弟在台灣大賽7場比賽打好打滿，不過獅隊今年最後遭到4戰橫掃，讓兄弟拿下11年來首冠。影片中，賴清德一看見兄弟林智勝，就嘆氣說：「唉，果然兄弟贏了。」他問獅隊二壘手林靖凱，「為什麼，跟我說一下，為什麼只打4場而已？」

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林靖凱則是慌忙指著一旁的高國慶說，「學長在這邊。」高國慶則是出面向賴清德道歉：「對不起，對不起。」賴清德笑罵：「真是的，對不起球迷我告訴你。」

賴清德看到陳鏞基也表示，他看陳鏞基台灣大賽守位跑來跑去，一下三壘一下一壘，「內野都不固定，你看兄弟王威晨都固定守三壘。」點出獅隊在台灣大賽內野防區的癥結。

當過台南市長的賴清德，是長年的統一獅球迷，去年現身中職例行賽擔任球評就曾坐滿6小時、見證統一獅和中信兄弟的12局跨日大戰，講評頗受球迷好評；去年台灣大賽也與支持兄弟的台中市長盧秀燕打賭獅象誰拿總冠軍，輸的人要戴對方球隊的頭套。今年獅隊在台灣大賽的表現，他似乎是沒有很滿意。

賴副總統也宣傳今年的關懷盃， 將在12月16日至19日於花蓮舉辦。此次標語為「KUSBAIA 原夢飛呀」，KUSBAIA正是布農族語「飛翔」的意思，號召球迷一起支持原鄉棒球，讓更多孩子勇敢追逐棒球夢。

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