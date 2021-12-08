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NBA》湖人擊退綠衫軍 三巨頭打出開季代表作說話了

2021/12/08 19:36

詹姆斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人主場117：102擊退塞爾提克，不但討回11月20日客場慘敗顏面，名氣響亮的「三巨頭」歷經磨合，終於聯手打出本季代表作，詹姆斯（LeBron James）龍心大悅，賽後更直言這是最佳合演。

「今晚確實是我們開季迄今表現最棒的48分鐘賽事。我喜歡我們在攻守兩端投入的高度競爭意識。」強攻全隊最高30分，外加5助攻、4籃板的詹皇，肯定湖人防守有所提升，尤其綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）開賽手感發燙，予取予求接連得分，全隊隨時調整因應，祭出重兵看管之餘，並利用身體對抗不斷施壓，「只要我們能夠牢牢守住對手，就會成為聯盟攻守轉換最佳勁旅之一。若延續今晚防守水準，每場都有贏球機會。」

魏斯布魯克（Russell Westbrook）揮別本季加盟後適應不良的陰霾，穩紮穩打繳出24分、11助攻，其中15分在關鍵第3節挹注，助新東家湖人一舉拉開差距，「我們只要做好防守，跑出快攻很難阻擋。」至於包辦17分、16籃板、2火鍋的A.戴維斯（Anthony Davis），也在禁區內一柱擎天，「只要我們在防守端保持專注，就很難被對手擊敗。」　

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