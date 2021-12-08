NBA》明日將放手讓柯瑞破紀錄？ 勇士主帥陷入兩難

柯瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）距離名人堂射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）的2973顆三分球僅差15顆，近日有望打破史上投進最多三分球紀錄，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今也在節目中討論有關柯瑞上場時間的問題。

柯瑞曾說過想在主場打破紀錄，但勇士明天在主場迎戰拓荒者之後，接下來5天都會是客場，若柯瑞想完成這個心願，他勢必在明天的比賽投進16顆三分球。若柯瑞明天在場上火力全開，主帥是否會放手讓他拚紀錄？柯爾在廣播節目《95.7 The Game》上回覆：「我昨晚確實考慮過這一點，我在想，如果他真的做到了，並且投進了15個三分球，這代表他至少拿下45分，我猜我們應該是占有獲勝優勢的那方，如果我這時候將他換下來，我就成了壞人。然而，如果我不把他換下來，那我就是個傻瓜，因為他可能會受傷。對我來說，不管怎麼做都不太對。」

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不過柯爾隨後也提到，對柯瑞來說，追逐紀錄並不是那麼重要，他自己也不會想要犧牲比賽或其他人的上場時間來追求紀錄，因此還是得看當時比賽的情況而定。

拓荒者本季至今的防守評分為112.9，為全聯盟最差，加上陣中雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（C.J. McCollum）因傷缺席，柯瑞的確有機會達成目標。

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