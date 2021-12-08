晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》明日將放手讓柯瑞破紀錄？ 勇士主帥陷入兩難

2021/12/08 21:03

柯瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）距離名人堂射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）的2973顆三分球僅差15顆，近日有望打破史上投進最多三分球紀錄，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今也在節目中討論有關柯瑞上場時間的問題。

柯瑞曾說過想在主場打破紀錄，但勇士明天在主場迎戰拓荒者之後，接下來5天都會是客場，若柯瑞想完成這個心願，他勢必在明天的比賽投進16顆三分球。若柯瑞明天在場上火力全開，主帥是否會放手讓他拚紀錄？柯爾在廣播節目《95.7 The Game》上回覆：「我昨晚確實考慮過這一點，我在想，如果他真的做到了，並且投進了15個三分球，這代表他至少拿下45分，我猜我們應該是占有獲勝優勢的那方，如果我這時候將他換下來，我就成了壞人。然而，如果我不把他換下來，那我就是個傻瓜，因為他可能會受傷。對我來說，不管怎麼做都不太對。」

不過柯爾隨後也提到，對柯瑞來說，追逐紀錄並不是那麼重要，他自己也不會想要犧牲比賽或其他人的上場時間來追求紀錄，因此還是得看當時比賽的情況而定。

拓荒者本季至今的防守評分為112.9，為全聯盟最差，加上陣中雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（C.J. McCollum）因傷缺席，柯瑞的確有機會達成目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。