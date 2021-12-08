舉重世錦賽》很棒！「舉重小精靈」林呈璟抓舉破全國 3項第4名作收

林呈璟抓舉74公斤、挺舉90公斤、總和164公斤都排在第4。（取自舉重協會臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「舉重小精靈」林呈璟今天在2021年世界舉重錦標賽，抓舉74公斤、挺舉90公斤、總和164公斤都排在第4，雖然無緣進帳獎牌，但抓舉締造全國紀錄，依舊有收穫。

世錦賽在烏茲別克點燃戰火，台灣隊本屆由東京奧運金牌郭婞淳、銅牌陳玟卉領軍，共10人參戰，林呈璟今晚7點打頭陣於女子45公斤級A組出賽。

請繼續往下閱讀...

21歲林呈璟曾是田徑選手，專攻100公尺和跳遠，甚至在高中時期還是在田徑場奔馳，只是最後改練舉重，也在舉出一片天，她今年青年盃以抓舉72公斤、挺舉93公斤、總和165公斤，成為女子45公斤級的三項全國紀錄保持人。

林呈璟抓舉開把70公斤成功，第二把舉起74公斤，改寫全國紀錄，最後一把只要77公斤成功有機會拿金牌，可惜失手收下第4名。抓舉金牌泰國蘇查農恩（Thanyathon Sukcharoen）77公斤、銀牌土耳其艾爾多安（Şaziye Erdoğan）76公斤、銅牌哥倫比亞祖魯嘉（Manuela Andrea Berrio Zuluaga）75公斤。

林呈璟還是有機會拚挺舉、總和獎牌，在挺舉首把挑戰90公斤成功，再來兩把拚94公斤都失敗，林呈璟最後一把失手更是充滿不甘心，最終她抓舉、挺舉、總和都以第4名作收，與獎牌失之交臂。

蘇查農恩抓舉77公斤金牌、挺舉95公斤銀牌、總和172公斤金牌，成為最大贏家；祖魯嘉抓舉75公斤銅牌、挺舉95公斤金牌、總和170公斤銀牌；艾爾多安抓舉76公斤銀牌、挺舉93公斤拿銅牌、總和169公斤銅牌。

林呈璟抓舉74公斤、挺舉90公斤、總和164公斤都排在第4。（取自舉重協會臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法