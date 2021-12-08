晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

舉重世錦賽》很棒！「舉重小精靈」林呈璟抓舉破全國 3項第4名作收

2021/12/08 20:38

林呈璟抓舉74公斤、挺舉90公斤、總和164公斤都排在第4。（取自舉重協會臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「舉重小精靈」林呈璟今天在2021年世界舉重錦標賽，抓舉74公斤、挺舉90公斤、總和164公斤都排在第4，雖然無緣進帳獎牌，但抓舉締造全國紀錄，依舊有收穫。

世錦賽在烏茲別克點燃戰火，台灣隊本屆由東京奧運金牌郭婞淳、銅牌陳玟卉領軍，共10人參戰，林呈璟今晚7點打頭陣於女子45公斤級A組出賽。

21歲林呈璟曾是田徑選手，專攻100公尺和跳遠，甚至在高中時期還是在田徑場奔馳，只是最後改練舉重，也在舉出一片天，她今年青年盃以抓舉72公斤、挺舉93公斤、總和165公斤，成為女子45公斤級的三項全國紀錄保持人。

林呈璟抓舉開把70公斤成功，第二把舉起74公斤，改寫全國紀錄，最後一把只要77公斤成功有機會拿金牌，可惜失手收下第4名。抓舉金牌泰國蘇查農恩（Thanyathon Sukcharoen）77公斤、銀牌土耳其艾爾多安（Şaziye Erdoğan）76公斤、銅牌哥倫比亞祖魯嘉（Manuela Andrea Berrio Zuluaga）75公斤。

林呈璟還是有機會拚挺舉、總和獎牌，在挺舉首把挑戰90公斤成功，再來兩把拚94公斤都失敗，林呈璟最後一把失手更是充滿不甘心，最終她抓舉、挺舉、總和都以第4名作收，與獎牌失之交臂。

蘇查農恩抓舉77公斤金牌、挺舉95公斤銀牌、總和172公斤金牌，成為最大贏家；祖魯嘉抓舉75公斤銅牌、挺舉95公斤金牌、總和170公斤銀牌；艾爾多安抓舉76公斤銀牌、挺舉93公斤拿銅牌、總和169公斤銅牌。

林呈璟抓舉74公斤、挺舉90公斤、總和164公斤都排在第4。（取自舉重協會臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。