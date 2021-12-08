UBA》打斷「腿」骨顛倒勇！陳龍凱力助世新4連勝

世新後衛陳龍凱（中）揮別傷痛陰霾。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「打斷『腿』骨顛倒勇！」歷經高中時代左膝接連受傷，甚至髕骨骨裂的慘痛打擊，世新大學大二後衛陳龍凱咬緊牙關在崎嶇籃球道路走下去，如今他更把握寶貴上場機會，UBA公開男一級預賽拚出大專生涯單場新高11分，助隊85：63擊敗高雄師大，4連勝力保不敗金身。

HBL名校泰山高中畢業的陳龍凱，高三時原為陣中主力，但資格賽首戰就遭受嚴重運動傷害，好不容易休息半年才重返球場，不料造化弄人，去年4月又舊傷復發，更讓他相當氣餒，「還記得當時心情很複雜，高中生涯留下好多遺憾，只希望上大學能證明自己。」

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此役賽後，他特地感謝世新領隊呂龍麒、總教練何正峰、室友李宗漢等人鼓勵照顧，儘管大一上場時間不多，本季阿巴西、張隆政、陳建銘等主力學長離隊，陳龍凱擁有更多發揮空間，也適時挺身而出，UBA單場得分首達兩位數，關鍵時刻率隊打出11：0猛攻延續勝績，汲取教訓的他說：「為球隊有所貢獻，當然很高興，但要一步一步來，不能太心急，千萬別再受傷。」

世新上季首闖UBA公開男一級決戰，最終不敵政治大學屈居亞軍，本季捲土重來，持續展現強烈企圖心，目前在義守大學舉行的預賽第2階段4戰未嘗敗績，明日遭遇國立體大。

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