奧運》英國也跟進 將對北京冬奧進行外交抵制

強森。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在美國、澳洲、紐西蘭紛紛向北京冬奧祭出外交抵制後,英國首相強森(Boris Johnson)稍早也表示:「不會有部長或官員會出席。」

6日美國宣布因中國「在新疆持續進行種族滅絶和反人類罪行」,將不派出官員參與北京冬奧,僅允許運動員前往參加比賽。另外,英國近日同樣傳出可能全面禁止部長級人物和外交代表出席冬奧的消息,而稍早,首相強森證實此說法,「由於不會有官員出席,實際上英國還是對中國進行了外交抵制。」

請繼續往下閱讀...

不過強森也強調此政策不涉及運動員,「我不覺得體育杯葛是明智的,這也是政府的政策。」

Prime Minister Boris Johnson announces the UK will implement “a diplomatic boycott of the Winter Olympics in Beijing.” He says no ministers or officials will attend.



He joins leaders of U.S. and Australia in rebuke of China over human rights violations. pic.twitter.com/klcVM9z9J8