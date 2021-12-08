UBA》最強外籍生阿拉薩轟30分 高景炎之子初登場成亮點

台灣藝大阿拉薩30分16籃板。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台藝大揮別前役領先22分被世新逆轉的陰霾，今天以102：60大勝台中科大，拿到110學年度UBA男一級預賽第4勝，累計4勝1敗，排第二階段與賽7隊的第二。

新外援阿拉薩（Joof AlaSan）再寫個人新高30分、16籃板，開季連5場「雙十」外帶2阻攻，也被評為是本屆最佳的外籍生。

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新竹攻城獅總經理高景炎的愛兒、廣電系大一菜鳥後衛高宏權，今在UBA初登板，替補6分10秒，可惜4投不中1分未得，在UBA的第一個進球尚未入袋。

高景炎兒子高宏權成亮點。（大專體總提供）

高宏權身高182公分、78公斤，小學、國中都在高雄讀美國學校，本季初入台藝大，但此役之前的預賽前4場坐足板凳，1秒鐘都未上，今天第四節中段台藝大幅領先，「小葛」教練終於讓他首度亮相。

生涯頭一次接受訪問的高宏權，話匣子打開的第一句話竟是：「我並非高景炎的兒子，另一人才是。」高宏權表達想做自己、卻難撕掉老爸標籤。高宏權說：「從小老爸就帶我打球，現在都還是，但跟一般父子不盡相同，球技並非最重要，親子才是重點，且賴以維繫的就是籃球。」

教練葛記豪說：「當時他來考，我壓根不知他是高景炎的小孩，錄取他也不因他老爸，而是他憑自己的本事考上。」

今天UBA初體驗後，他意猶未盡說，希望接下來有更多揮灑空間，也有信心愈來愈上手。

台藝大未遇太大抵抗就輕鬆贏球，阿拉薩、高宏權之外，何柏勳三分球6投中4拿15分，大二「光復檔」余維豪13分、陳宏恩10分。

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