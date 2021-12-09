NBA》溜馬遭爆要重建 隨隊記者曝球隊主力詭異行為

透納。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕昨日《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）與Bob Kravitz聯手報導中爆料，溜馬預計將進行重建，願意拍賣陣中三大主力：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、雷佛特（Caris LeVert ）以及透納（Myles Turner），溜馬隨隊記者也透露，在這則報導出現後，球隊出現詭異的狀況。

溜馬記者阿格尼斯（Scott Agness）透露，在該篇報導出爐後沒多久，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）就把透納與雷佛特叫進辦公室進行談話，當時沙波尼斯已經離開球場因此沒有參與，該談話進行約18分鐘。

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在談話結束後，雷佛特繼續回到球場投籃，而透納，這位現役溜馬最資深的球員，走去訓練室並開始滑手機，查看現在發生什麼事情，在約20分鐘，採訪結束後，他接到了電話，詭異地越過兩座球場然後在對面的球場坐下，阿格尼斯透露，他從未看過透納做過這樣的事情。

阿格尼斯表示，溜馬隊籃球事務部總裁派理查德（Kevin Pritchard）在2018年，他剛上任時曾分享過一件事，那就是球團會在認真考慮交易球員時與他們溝通，當球員的名字出現在媒體上時，他們也會與球員溝通。

溜馬主帥卡萊爾。（資料照，USA TODAY Sports）

接著阿格尼斯與卡萊爾進行談話，並問到球員對事情的發展有多失望，卡萊爾回：「我們都很失望，但我們也知道這個聯盟運作的方式，你永遠都不會離上軌道太遠，反之亦然。我們在昨晚獲得了一些動力（剛擊敗巫師終止4連敗），我們得在此基礎上努力。」

溜馬本季拿下10勝16敗，排在東部倒數第三，阿格尼斯透露替補前鋒布里塞特（Oshae Brissett）向他表示，溜馬休息室的氣氛相當低迷：「Malcolm （布洛格登）大概說著類似4連敗感覺就像是10連敗的話，我們不知道我們上次贏球是什麼時候，這是事實。我真的不太記得上次我們何時贏球，那感覺真的是很久以前。」

阿格尼斯指出，根據先前各式聯盟消息來源表示，溜馬並不是沒有試著去提升陣容，他們在與布洛格登延長合約前，的確有數次詢問過七六人隊的B.西蒙斯（Ben Simmons）的交易可能。

布洛格登（右）。（資料照，USA TODAY Sports）

溜馬目前正身處一個不好的位置，而且將有可能迎來派理查德接任籃球事務部總裁後首次的大幅變動，不過至少能確定的是，今年剛續約的布洛格登不會被賣掉，同時在12月15日球員可以被交易前，都還不會有任何交易案發生。

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