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NBA》正面回應交易傳言！ 拓荒者一哥重申：我沒有要走

2021/12/09 09:07

里拉德今重申並沒有要離開拓荒者。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）近日遭美媒爆料，對球隊發展方向相當失望，讓「後場雙槍」拆夥傳言再度浮出水面，而里拉德今也公開做出回應，他重申自己不想被交易，而是希望留在波特蘭找出幫忙球隊脫離困境的方法。

拓荒者開季戰績不盡理想，他們56歲的總管兼籃球營運總裁歐希（Neil Olshey），今日更因違反球隊準則遭球團解雇，加上陣中後場雙槍皆因傷缺陣，近日已苦吞3連敗，目前以11勝14敗位居西部第10。

而今在拓荒者交手勇士賽前，因傷已經缺席4場比賽的里拉德也在球場現身，當被媒體問到交易傳聞時，這位球隊一哥霸氣重申，自己並沒有打算尋求交易，而是想留在拓荒者幫助球隊找出解決低迷的方法。

「我並沒有要求被交易出去，我不知道我已經講了多少次了...我每天都和主帥畢普拉斯（Chauncey Billups）一起坐在辦公室裡，努力找出帶領球隊走出低迷的方法，我每天都在跟這群人打交道，我就是這樣走進訓練終心，試著找到解決方案，」里拉德說道，「如果我打算離開，幹嘛要讓自己這麼累。」

接著他說，「這（交易）就不是現在正要發生的事，我知道人們很渴望它發生，這會是個很棒的故事、也是一個很值得談論的話題，媒體知道人們渴望知道這些，所以他們就會繼續推波助瀾，我的目的就是要在波特蘭把這一切都弄清楚，據我所知，這就是我們目前的打算。」

至於下腹部受傷的里拉德何時能回歸？今《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）透露，他已經接受了注射可體松的治療，這種腎上腺皮質激素型藥物據悉能幫助他紓緩下腹部的疼痛，後天他將重新接受評估，最快在台灣時間週一對上灰狼的比賽就能回歸。

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