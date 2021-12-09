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足球》梅西走後一蹶不振 巴薩21年來首度在歐冠小組賽淘汰

2021/12/09 11:08

梅西昨梅開二度率隊以4：1贏球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力法甲巴黎聖日耳曼的阿根廷天王梅西（Lionel Messi），日前不但收下第7座金球獎，昨在歐冠聯賽最後一輪賽事梅開二度率隊贏球，生涯進球數累積至758顆，超越球王比利（Pele），反觀他的前東家巴塞隆納在他離開後便一蹶不振，今天他們以0：3遭拜仁慕尼黑痛宰，21年來首次在歐冠小組賽就提早遭淘汰。

梅西在今年首度成為自由球員，今年7月原傳出他將重返巴塞隆納，雙方也已經談好續約，但8 月巴塞隆納卻突然宣布，受制於財務與西甲規定將不會與梅西續約，雙方也正式分道揚鑣，隨後梅西轉戰法甲巴黎聖日耳曼，和內馬爾（Neymar）與姆巴佩（Kylian Mbappe）兩大球星組成巴黎「三叉戟」。

而日前梅西不但風光收下個人第7座金球獎，繼續堆高自己保持的紀錄，昨在歐冠賽第六輪賽事對戰皇家布魯日隊，梅西梅開二度率隊以4：1漂亮贏球，生涯進球數累積至758顆，超越球王比利（Pele），成為南美洲史上進球數排名第2的足球員，也躍居足球歷史射手榜第4名。

反觀前東家巴薩在本屆歐冠小組賽表現荒腔走板，在6輪比賽只踢進2球、積分僅7分，而原他們上輪在主場只要贏葡超本菲卡就能晉級，但最後一球難得，被對手以0：0逼平，今又以0：3不敵拜仁後，確定無緣晉級，只能去踢歐霸盃。

梅西前東家巴薩，稍早不慘輸給拜仁，21年來首度在歐冠盃小組賽遭淘汰。（美聯社）

巴薩連17年晉級歐冠淘汰賽的紀錄也被中止，距離上一次他們上次沒能參加歐冠淘汰賽，已經是2003-04年賽季，而距離他們前一次在歐冠小組賽就出局，更要追溯到2000-01賽季，當時梅西才剛進入巴薩青年隊。

確定無緣晉級後，巴薩中場球星、也是球隊隊長布斯克茲（Sergio Busquets）在受訪時坦言，「老實說感覺真的很差，這不是球隊、球迷應該得到的結果，我們很想繼續歐冠之旅，但這就是現實，現在就只能去參加歐霸盃，這對我們來說非常痛苦。」

不過布斯克茲仍樂觀表示，「很多球隊包括切爾西或拜仁，都有經歷過在歐霸盃踢了很長一段時間，才站起來重回歐冠聯賽的經驗，我們很清楚球隊的狀況，知道我們哪裡做得不好、哪裡還有不足之處，我相信在調整過後，我們有機會奪下歐霸盃冠軍，未來也會運作得越來越好。」

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