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MLB》聖鬥士穿條紋聖衣？ 紐郵分析洋基搶鈴木誠也的關鍵

2021/12/09 10:35

鈴木誠也。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在休賽季的補強節奏緩慢，陣中又有明顯漏洞要補，《紐約郵報》近日撰文分析，若中外野手希克斯（Aaron Hicks）在冬盟持續低迷，可能會讓條紋大軍追逐日本主砲鈴木誠也的可能性增加。

希克斯（Aaron Hicks）在與洋基簽下7年7000萬美元（約新台幣19.4億）後，最近3個賽季只出賽145場，今年他表示自己要去冬盟打球恢復身手，總管凱許曼（Brian Cashman）也曾表示，希望這樣能夠讓他的身手「除鏽」。

不過若希克斯的狀態無法提升，那麼洋基確實可能會更積極地去追求鈴木誠也，先前洋基、紅襪與藍鳥三隊都被認為是鈴木誠也爭奪戰的領跑者。

紐郵點出，儘管洋基本季曾讓賈吉（Aaron Judge）與蓋洛（Joey Gallo）兩位金手套等級的外野手去守中外野，但若希克斯能夠保持健康擔任球隊的每日外野手，那麼洋基或許就不用思考補強外野的問題。

希克斯。（資料照，USA TODAY Sports）

球探提到，鈴木誠也的球棒能夠在大聯盟生存，「我不知道他能不能敲30轟或者像在日職的時候有那麼高的上壘率，但他有效率，而且應該要準備進入巔峰期。」不過球探對於鈴木誠也是否能夠擔任大聯盟每日中外野手仍有疑慮，特別是在洋基隊：，「他展現過一些多功能性，但你不會想要看到有人在洋基球場上學習如何去守一個守備位置。」

同時文中也指出，洋基雖然錯過簽下馬堤（Starling Marte）與巴克斯頓（Byron Buxton）的機會，但如果老將賈納（Brett Gardnder）願意重返布朗克斯，那麼他很有可能會在封館結束後與洋基隊簽約。

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