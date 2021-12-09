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NBA》恩比德攜小柯瑞力壓「星海哥」 七六人擒蜂納3連勝

2021/12/09 12:15

恩比德拿下32分，力壓黃蜂星海哥，帶領球隊拿下3連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今作客再戰黃蜂，前役兩隊激戰到延長賽才由七六人勝出，今再碰頭又從開賽打得難分難解，最後恩比德（Joel Embiid）攜小柯瑞（Seth Curry）合轟55分，力壓轟下個人本季新高的黃蜂「星海哥」海沃德（Gordon Hayward），帶領球隊以110：106贏球，收下3連勝。

黃蜂近期因有5人觸發觸發健康安全協議，包括後場組合小波爾（LaMelo Ball）與羅齊爾（Terry Rozier）等人都無法出賽，讓夏洛特大軍面臨手手不足的窘境，不過「星海哥」海沃德挺身而出攜手烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），幫助黃蜂在上半場打完取得2分領先。

然而下半場小柯瑞找回準星，第三節單節砍進2顆三分彈、獨取10分，與恩比德合作帶領球隊超前，不過星海哥依舊勇猛，在第三節結束前最後1分連拿4分將比分緊咬，兩隊激戰到決勝節，華盛頓（P.J. Washington）在比賽最後3分25秒時砍進超前三分球，沒想到才領先不到20秒，D.格林（Danny Green）馬上砍進三分彈還以顏色，也讓七六人揚長而去，終場以4分之差贏球。

七六人此役得分幾乎都集中在三人身上，恩比德今繳出全場最高的32分，另有8籃板4助攻，小柯瑞砍下23分8助攻4籃板，飆進4顆三分球，T.哈里斯（Tobias Harris）繳出18分、6籃板。

黃蜂則有4人得分上雙，海沃德攻下31分7助攻5籃板，還有1抄截1阻攻，烏布瑞則繳出22分、10籃板的雙十成績單，布里吉斯（Miles Bridges）有20分、5籃板和5助攻，馬丁（Cody Martin）貢獻12分5籃板3助攻，外帶3次抄截。

海沃德攻下本季個人新高31分。（USA TODAY Sports）

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