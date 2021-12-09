NBA》沒有KD不行！ 火箭力壓籃網寫史上唯一紀錄

哈登無力帶隊擊敗氣勢如虹的火箭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部戰績第一的籃網隊，今天在缺少杜蘭特（Kevin Durant）的情況下，竟不敵西部戰績倒數的火箭隊，以104：114吞敗，而火箭則豪取近期7連勝。

籃網今天輪休了杜蘭特與艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）兩人，結果在哈登（James Harden）帶領下，前三節打完籃網落後高達17分，不過籃網急起直追，打出一波18：5的攻勢，一口氣就把比數追到只剩下4分差。

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不過火箭麥修斯（Garrison Mathews）在第四節拿下12分，再加上菜鳥克里斯多夫（Josh Christopher）從板凳出發貢獻生涯新高18分，幫助球隊擺脫籃網糾纏，終場就以10分差取得7連勝，這也是火箭自2019年11月的8連勝以來，第一次拿下7連勝，同時他們也是NBA單季史上第一支在吞下15連敗後，能夠拿下7連勝的球隊。

麥修斯第四節表現精采，是球隊獲勝關鍵。（法新社）

火箭今天先發5人全部得分得分上雙，伍德（Christian Wood）12分15籃板、泰特（Jae'Sean Tate）10分、E.戈登（Eric Gordon）21分、麥修斯19分、布魯克斯（Armoni Brooks）14分，替補的克里斯多夫7投7中，三分4投4中拿下18分。

籃網哈登今天雖拿下25分11籃板8助攻，但命中率不佳，全場16投4中三分12投3中，是靠罰球16罰14中才得以拿下25分，而除了他以外，替補後衛湯瑪斯（Cam Thomas）18分是全隊次高。

菜鳥克里斯多夫板凳出發7投7中，三分4投4中。（USA TODAY Sports）

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