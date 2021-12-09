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中職》真有指叉球高手！ 李振昌爆料「隔壁床阿伯」不是他

2021/12/09 12:15

詹子賢（左起）、總教練林威助、高雄長庚醫院周文毅醫師、李振昌。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟台灣大賽奪冠後，陣中主力選手詹子賢、李振昌「進廠維修」，進行骨刺清除手術，李振昌今天在臉書發文，除了感謝長庚醫療團隊照顧外，更透露詹子賢口中的「隔壁床阿伯」是真有其人。

李振昌、詹子賢兩人手術非常順利，昨日透過兄弟球團報平安，今日李振昌在臉書寫下：「這幾年手的狀況時好時壞，但沒達成總冠軍目標自己不能放棄！終於上天看到大家的努力與奮戰不懈的態度，總算達成總冠軍的目標 ，自己也能安心的去清除手肘骨刺的問題！」

李振昌是球隊守護神，他透露到了總冠軍戰時自己的狀況很好，「很神奇那時我的手居然完全不痛，很多人都問我你真的要開嗎，哈。」

若復健順利，明年春訓跟開季都不是問題，李振昌說道：「謝謝長庚周文毅醫師及所有醫護人員的協助，謝謝球隊防護員們的細心照顧，接下來我會開始復健，大家明年春訓見。」

值得一提的是，先前詹子賢曾爆料，有位「隔壁床阿伯」要教他指叉球，當球團曝光兩人同病房後，大家都以為「隔壁床阿伯」就是李振昌，但李振昌直呼：「順帶一提，隔壁床阿伯真有其人，但不是在說我啦，我還無法教詹ㄟ投指叉球，因為那不是我的決勝球！」再度引起許多網友熱議。

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