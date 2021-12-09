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NBA》范維利特絕殺未果 暴龍惜敗給雷霆終結連勝

2021/12/09 13:20

范維利特突破切入勾射失利，暴龍絕殺未果最終不敵雷霆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今迎戰雷霆，兩隊戰到最後一刻才分出勝負，雷霆穆斯卡拉（Mike Muscala）最後9秒砍進關鍵超前三分彈，主場作戰的暴龍原有絕殺機會，但終場前范維利特（Fred VanVleet）突破切入勾射失利，最終就以109：110惜敗雷霆。

暴龍開局威猛，首節打完就以36：26取得10分領先，沒想到易籃後，暴龍攻守都迷航，讓雷霆在該節打出33：12，第三節打完反以9分領先，落後的暴龍在末節結束前一分鐘，靠特倫特（Gary Trent Jr.）和范維利特連2顆三分球將比分追平，之後范維利特再穩穩放進兩罰帶領球隊超前，但最後9秒穆斯卡拉命中關鍵三分彈，幫助雷霆取得1分超前，暴龍拖到最後1秒，由范維利特切入勾射絕殺未果，終場暴龍就以1分之差吞敗。

暴龍先發五人得分都上雙，特倫特拿下24分4籃板3助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）23分11籃板繳出雙十成績，絕殺失利的范維利特最後拿下19分、9助攻和8籃板，布查爾（Chris Boucher）則有11分7籃板進帳。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高26分，道特（Luguentz Dort）22分6籃板3助攻，貝茲萊（Darius Bazley）挹注15分5籃板，吉迪（Josh Giddey）13分8助攻，投進關鍵超前三分彈的穆斯卡拉則進帳6分。

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