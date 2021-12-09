NBA》庫茲馬準絕殺賞活塞10連敗！ 還向觀眾揮手說再見（影音）

庫茲馬的準絕殺三分球送給活塞10連敗，他也在進球後向現場球迷揮手告別。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師庫茲馬（Kyle Kuzma）今天在與活塞隊之戰，於延長賽剩0.6秒投進底角準絕殺三分球，幫助球隊以119：116取勝，他在進球後不僅開心地比起收槍手勢，還直接向主場的活塞球迷致意說再見。

巫師隊畢爾（Bradley Beal）賽後受訪說：「這對我們來說是場好的勝利，它不漂亮，不過我們做了我們必須該做的事情來贏得比賽，這（獲勝）永遠都是我們的目標。」

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這場比賽巫師在第二節一度被活塞拉開逾10分差，但在半場結束後馬上就把比數扳平，第四節巫師雖然一度領先多達13分，卻被活塞葛蘭特（Jerami Grant）的兩罰追平，兩隊進入延長賽。

延長賽兩隊互有來往，活塞狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）個人獨拿球隊10分中的8分，並在23.1秒命中追平比數的上籃，不過握有最後一波球權的巫師，在經過多次傳球後找到埋伏在底線的庫茲馬，他也果斷出手命中超前三分球，活塞也無法在0.6秒再度追平，最終巫師就以3分差拿下勝利，活塞苦吞10連敗，他們自11月17日後就不曾贏過球。

KYLE KUZMA HITS THE GAME-WINNER IN OTpic.twitter.com/CHBHgtd43d — SportsCenter （@SportsCenter） December 9, 2021

畢爾賽後也稱讚活塞狀元郎的好表現：「我愛Cade，但他讓我感覺到我老了。我在他高中時候就是他的粉絲，我當時就大概知道他會成為一名職業球員。」畢爾也讚許坎寧安未來將能待在聯盟很長的一段時間，且有不俗的表現。

投進致勝三分的庫茲馬本場比賽拿下26分外帶7籃板，畢爾拿下25分6籃板，活塞葛蘭特28分、坎寧安得到21分，板凳出發的傑克森（Frank Jackson）進帳19分。

活塞狀元郎坎寧安表現不俗，賽後也獲得畢爾稱讚。（法新社）

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