晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》庫茲馬準絕殺賞活塞10連敗！ 還向觀眾揮手說再見（影音）

2021/12/09 13:48

庫茲馬的準絕殺三分球送給活塞10連敗，他也在進球後向現場球迷揮手告別。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師庫茲馬（Kyle Kuzma）今天在與活塞隊之戰，於延長賽剩0.6秒投進底角準絕殺三分球，幫助球隊以119：116取勝，他在進球後不僅開心地比起收槍手勢，還直接向主場的活塞球迷致意說再見。

巫師隊畢爾（Bradley Beal）賽後受訪說：「這對我們來說是場好的勝利，它不漂亮，不過我們做了我們必須該做的事情來贏得比賽，這（獲勝）永遠都是我們的目標。」

這場比賽巫師在第二節一度被活塞拉開逾10分差，但在半場結束後馬上就把比數扳平，第四節巫師雖然一度領先多達13分，卻被活塞葛蘭特（Jerami Grant）的兩罰追平，兩隊進入延長賽。

延長賽兩隊互有來往，活塞狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）個人獨拿球隊10分中的8分，並在23.1秒命中追平比數的上籃，不過握有最後一波球權的巫師，在經過多次傳球後找到埋伏在底線的庫茲馬，他也果斷出手命中超前三分球，活塞也無法在0.6秒再度追平，最終巫師就以3分差拿下勝利，活塞苦吞10連敗，他們自11月17日後就不曾贏過球。

畢爾賽後也稱讚活塞狀元郎的好表現：「我愛Cade，但他讓我感覺到我老了。我在他高中時候就是他的粉絲，我當時就大概知道他會成為一名職業球員。」畢爾也讚許坎寧安未來將能待在聯盟很長的一段時間，且有不俗的表現。

投進致勝三分的庫茲馬本場比賽拿下26分外帶7籃板，畢爾拿下25分6籃板，活塞葛蘭特28分、坎寧安得到21分，板凳出發的傑克森（Frank Jackson）進帳19分。

活塞狀元郎坎寧安表現不俗，賽後也獲得畢爾稱讚。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。