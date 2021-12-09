NBA》柯瑞砍22分率勇士宰拓荒者 三分球破紀錄還要等等

柯瑞單場投進6顆三分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰拓荒者，柯瑞能否打破三分球紀錄成為關注焦點，今天他雖拿下全隊最高22分，但受到拓荒者嚴防，三分球僅投進6顆，要破紀錄還得等等，終場勇士以104：94獲勝。

一哥柯瑞（Stephen Curry）賽前生涯累計三分球進球數為2958顆，逐漸逼近「雷槍」艾倫（Ray Allen）所創下NBA史上最多的2973顆，目前離破紀錄只差16顆，今天能否在自家主場寫新猷，成為眾所矚目焦點。

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原本以為碰上近期傷兵滿營、雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（C.J. McCollum）都缺陣的拓荒者，勇士可以輕鬆取勝，但上半場進攻當機，半場只拿下47分，遲遲沒能甩開拓荒者的糾纏。

第3節，勇士逐漸找回進攻節奏，除了柯瑞在外線開火，波特（Otto Porter Jr.）也接力發威，3節打完勇士將領先擴大的雙位數，奠定勝基。

波特表現亮眼。（美聯社）

不過，受到拓荒者的嚴防，柯瑞要破紀錄還有一段距離，今天三分球17投6中，攻下全隊最高22分，最快下一戰可以登頂，但仍有10顆差距，難度不小；另外，波爾（Jordan Poole）挹注20分，但勇士今團隊命中率僅39.8%，不算太理想。

拓荒者N.鮑威爾（Norman Powell）進帳全隊最高26分、5助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）攻下12分、13籃板，但吞下6犯畢業。

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