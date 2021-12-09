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NBA》米契爾連4戰飆破30分 爵士大下三分雨血洗灰狼

2021/12/09 15:25

米契爾已經連4戰飆破30分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今作客出戰灰狼，猶他大軍今天在客場大下起三分雨，單場投進25顆三分球，全隊6人得分都上雙，一哥米契爾（Donovan Mitchell）更豪取全場最高36分，終場就以136：104爆打灰狼，笑納近期5連勝，也送給對手4連敗。

賽前坐擁4連勝的爵士隊，今出戰近期相當低迷的灰狼，上半場兩隊旗鼓相當，灰狼僅以1分之差落後，然而易籃後，爵士隊仍維持高效輸出，單節飆進6顆三分球，反觀灰狼進攻大當機，讓爵士打出35：22，一口氣將領先分數擴大到14分之多，末節爵士火力還未停歇，單節又投進9顆三分彈，把灰狼轟得七葷八素，也直接讓比賽失去懸念，兩隊先後將主力撤下，終場灰狼就以22分之差慘敗。

爵士一哥米契爾今延續好手感，火力全開全場23投14中、包括三分球12投5中，豪取全場最高36分，另有5籃2助攻，已經連4場得分破30，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）繳出21分5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）13分10籃板繳出雙十，康利（Mike Conley）10分5助攻，而替補的克拉克森（Jordan Clarkson）表現也相當亮眼，三分球13投6中拿下18分，英格斯（Joe Ingles）11分7助攻。

至於灰狼方面，當家湯斯（Karl Anthony Towns）拿下22分7籃板5助攻，狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）18分5助攻2籃板，防守悍將貝佛利（Patrick Beverley）在缺席6戰後復出拿下16分，替補出賽的畢斯利（Malik Beasley）14分4籃板進帳，他們的先發後衛D.羅素（D'Angelo Russell）則因腳傷已連兩戰缺席。

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