NBA》PG不在沒關係 快艇菜鳥波士頓飆生涯代表作力退綠衫軍

〔體育中心/綜合報導〕快艇主將P.喬治(Paul George)今日與塞爾提克之戰缺陣,不過菜鳥波士頓(Brandon Boston Jr.)挺身而出,砍下生涯新高27分,率領球隊以3分差險勝對手。

P.喬治因為右手肘瘀傷高掛免戰牌,波士頓從板凳出發的表現讓快艇球迷振奮不已,他上半場14分鐘猛砍18分,包含半場響哨前的一記驚人轉身超遠距離絕殺三分球,幫助球隊取得63:51領先。

下半場快艇一度將領先拉開到21分,但塞爾提克也沒有放棄比賽,他們打出一波20:4的攻勢,在進入第四節前追到剩下9分差,儘管第四節他們一開始一直無法把差距縮小,但在節中他們打出10:0攻勢,一下就將比數拉近到5分差。

