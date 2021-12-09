NBA》PG不在沒關係 快艇菜鳥波士頓飆生涯代表作力退綠衫軍

波士頓飆生涯新高27分，率領快艇擊敗塞爾提克。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇主將P.喬治（Paul George）今日與塞爾提克之戰缺陣，不過菜鳥波士頓（Brandon Boston Jr.）挺身而出，砍下生涯新高27分，率領球隊以3分差險勝對手。

P.喬治因為右手肘瘀傷高掛免戰牌，波士頓從板凳出發的表現讓快艇球迷振奮不已，他上半場14分鐘猛砍18分，包含半場響哨前的一記驚人轉身超遠距離絕殺三分球，幫助球隊取得63：51領先。

請繼續往下閱讀...

下半場快艇一度將領先拉開到21分，但塞爾提克也沒有放棄比賽，他們打出一波20：4的攻勢，在進入第四節前追到剩下9分差，儘管第四節他們一開始一直無法把差距縮小，但在節中他們打出10：0攻勢，一下就將比數拉近到5分差。

Brandon Boston CASHES it before the 2Q buzzerpic.twitter.com/yMGcPGi3li — Bleacher Report （@BleacherReport） December 9, 2021

最後三分半雙方互噴三分，R.傑克森（Reggie Jackson）、肯納德（Luke Kennard）先是連兩顆三分把比數拉開，但綠衫軍施洛德（Dennis Schroder）與理查森（Josh Richardson）馬上也回敬兩顆三分兩隊再變成5分差，接著塔圖姆（Jayson Tatum）上籃放槍，但他搶下進攻籃板放進2分，將比數追到剩3分差。

不過小莫里斯（Marcus Morris）在剩下44.2秒時飆進致命三分球將比數拉開到111：105、兩個球權的差距，讓綠衫軍無力追趕，後續兩隊都採取犯規戰術凍結比分，終場快艇就以114：111，三分差贏下這場勝利。

小莫里斯。（USA TODAY Sports）

菜鳥波士頓是此役快艇表現最亮眼的球員，他從板凳出發僅打25分鐘，就以13投9中，三分8投5中的高命中率砍下27分外帶4抄截，繳出生涯代表作，而先發的小莫里斯除了投進關鍵三分外也貢獻20分，R.傑克森17分，曼恩（Terance Mann）10分10籃板。

綠衫軍得分最高的依舊是主將塔圖姆，他砍下29分外帶10籃板，施洛德也有19分進帳，而板凳出發的理查森也貢獻17分5籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法