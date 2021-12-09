晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》PG不在沒關係 快艇菜鳥波士頓飆生涯代表作力退綠衫軍

2021/12/09 15:06

波士頓飆生涯新高27分，率領快艇擊敗塞爾提克。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇主將P.喬治（Paul George）今日與塞爾提克之戰缺陣，不過菜鳥波士頓（Brandon Boston Jr.）挺身而出，砍下生涯新高27分，率領球隊以3分差險勝對手。

P.喬治因為右手肘瘀傷高掛免戰牌，波士頓從板凳出發的表現讓快艇球迷振奮不已，他上半場14分鐘猛砍18分，包含半場響哨前的一記驚人轉身超遠距離絕殺三分球，幫助球隊取得63：51領先。

下半場快艇一度將領先拉開到21分，但塞爾提克也沒有放棄比賽，他們打出一波20：4的攻勢，在進入第四節前追到剩下9分差，儘管第四節他們一開始一直無法把差距縮小，但在節中他們打出10：0攻勢，一下就將比數拉近到5分差。

最後三分半雙方互噴三分，R.傑克森（Reggie Jackson）、肯納德（Luke Kennard）先是連兩顆三分把比數拉開，但綠衫軍施洛德（Dennis Schroder）與理查森（Josh Richardson）馬上也回敬兩顆三分兩隊再變成5分差，接著塔圖姆（Jayson Tatum）上籃放槍，但他搶下進攻籃板放進2分，將比數追到剩3分差。

不過小莫里斯（Marcus Morris）在剩下44.2秒時飆進致命三分球將比數拉開到111：105、兩個球權的差距，讓綠衫軍無力追趕，後續兩隊都採取犯規戰術凍結比分，終場快艇就以114：111，三分差贏下這場勝利。

小莫里斯。（USA TODAY Sports）

菜鳥波士頓是此役快艇表現最亮眼的球員，他從板凳出發僅打25分鐘，就以13投9中，三分8投5中的高命中率砍下27分外帶4抄截，繳出生涯代表作，而先發的小莫里斯除了投進關鍵三分外也貢獻20分，R.傑克森17分，曼恩（Terance Mann）10分10籃板。

綠衫軍得分最高的依舊是主將塔圖姆，他砍下29分外帶10籃板，施洛德也有19分進帳，而板凳出發的理查森也貢獻17分5籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。