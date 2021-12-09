棒球》擴大16隊！ 新北富邦國際城市U18熱血開打

富邦U18棒球賽將在12日開打。（記者龔乃玠攝）

〔體育中心／綜合報導〕「2021新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」今（9）日在三重棒球場舉行賽前記者會，由教育局、富邦金控代表及富邦悍將好手王正棠共同揮棒擊飛象徵第四屆賽事的造型棒球，宣告本屆比賽正式開打。預告賽事將於12月12日至18日在新北市新莊棒球場及三重棒球場展開，全程於MOMOTV、智林體育台及YouTube等平臺轉播。

教育局表示，新北市積極扎根基層體育，針對棒球運動尤其訂有一系列的計畫，包含舉辦U-12、U-15的全國賽，以及U-18國際性賽事，為棒球選手提供一個切磋球技的舞臺，U-18賽事今年來到第四屆，前2年邀請國外的高中棒球隊共襄盛舉，而近2年受疫情影響，國外隊伍入境困難，但仍堅持賽事精神，以城市交流為定位，擴大國內隊伍數量達16隊，透過各隊來到新北的文化交流與賽場體驗，行銷新北城市特色。

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本屆以「Become stronger」為賽事標語，除象徵青棒階段是球員球技成熟、變得更強的轉捩點，更期望通過疫情考驗後，這項賽事得以年年成長與茁壯，在未來成為國內青棒選手爭取個人技術成長與表現的指標性賽事。

本次活動大使-富邦悍將王正棠，身出新北青棒名校穀保家商，特別以學長的角色分享高中時期難忘訓練過程，勉勵正值高中階段的青棒選手們，要把握這個階段，讓自己變得更強大。也希望球員們藉由新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽這高水準、高張力場場都有轉播的比賽，將平常練習的心血，努力的成果展現在賽場上，讓自己「Become stronger」。

另外，富邦金控連續4年冠名贊助本項賽事，過去3度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，對於國內棒球運動更是長期支持，自2015年起連續6年舉辦富邦盃少棒邀請賽，積極深耕基層棒球運動，並擁有富邦悍將隊（職棒）和富邦公牛隊（成棒），從基層少棒到職棒都有富邦相挺，具體實踐「正向的力量」品牌精神，讓臺灣棒球運動更加蓬勃發展。

教育局指出，本年度同樣也製作了各縣市代表隊成員每人1條客製化專屬運動毛巾，以代表隊球衣進行配色設計，並印上個人姓名，期望讓參與人員感受到新北照顧基層球員的用心及歡迎各縣市蒞臨的心意。

本賽事將於12月12日至18日展開32場賽程，賽事皆免費入場，疫情期間也請現場觀賽的朋友共同配合防疫措施，另轉播部分除了安排數位平臺之外，今年全程均電視轉播，喜愛棒球朋友可透過MOMOTV、智林體育臺及網路YouTube觀看，一同為熱血的高中棒球小將們加油打氣。有關賽事即時訊息及相關贈獎活動，也請大家關注「新北富邦國際城市u18棒球邀請賽」臉書粉絲專頁及「新北學Bar」。

富邦U18棒球賽將在12日開打。（記者龔乃玠攝）

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