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桌球世青賽》「怪物妹」張本美和席捲4金 松島輝空囊括3金

2021/12/09 16:40

日本小將張本美和在世青賽席捲4面金牌。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2021年世界青少年桌球錦標賽今天在葡萄牙落幕，年僅13歲的張本美和在15歲組女單決賽以4:2逆轉埃及小將葛達，這次世青賽席捲女團、女單、女雙及混雙4面金牌，成為最大贏家。

14歲的日本「怪物天才」松島輝空也在15歲組男單決賽以4:1輕取波蘭的雷德吉姆斯基，囊括男單、男雙及混雙3面金牌，展現大將之風。

來自桌球世家的張本美和是「怪物少年」張本智和的妹妹，10歲就加入日本職業T聯賽神奈川隊，被認為天分不亞於當今日本一姐伊藤美誠。

張本美和今年世青賽越級挑戰15歲組，表現無人能擋，她先率領日本隊以直落三輕鬆擊退俄羅斯，贏得女團冠軍，接著和松島輝空以3:1力退羅馬尼亞的奇瑞塔/梅羅蘇，摘下混雙冠軍。

張本美和和埃及小將葛達的跨國組合，在女雙同樣一路過關斬將，最後在決賽以直落三擊潰德國組合，再添1面金牌。

壓軸的女單決賽，張本美和面對雙打搭檔葛達，在局數1:2落後下連趕3局，4:2逆轉封后，也為今年世青賽畫下完美句點。

被日本媒體譽為「第二個張本智和」的松島輝空，同樣所向披靡，他和法國直拍橫打小將勒布朗在男雙決賽以3:1打敗俄羅斯組合。

男單決賽，面對4強賽扳倒勒布朗的雷德吉姆斯基，松島輝空只花了不到30分鐘就以4:1取勝。

19歲組男單決賽，中國新生代好手向鵬以直落四解決波蘭的庫爾奇斯基，衛冕成功。中國蒯曼則以4:3險勝日本名將木原美悠，奪下19歲組女單冠軍。

日本小將松島輝空在世青賽摘下3面金牌。（取自國際桌總官網）

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