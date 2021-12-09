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高中鋁聯》8分大局奠勝基！穀保重返四強 明對高苑爭冠軍戰門票

2021/12/09 16:47

穀保家商重返高中聯賽鋁棒組4強。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕穀保家商今在8強賽靠著3局上8分大局奠定勝基，加上先發投手陳善宇4局穩住戰局，提前4局以12比2擊敗大理高中，重返高中聯賽鋁棒組4強。

穀保開賽利用江沁恩安打加上右外野手失誤站上得分大門，何品室融雙殺打送回隊友，隨後宋柏翰、李安家連續安打再下一城，大理則在下半局利用邵丞茂安打得到1分。

3局上穀保自失誤展開12人次猛攻，許嘉聖、何品室融接連安打，下一棒獲保送後，大理決定換投，不過再被李安家、白振安擊出安打，2出局後大理出現保送、失誤，穀保江沁恩、許嘉聖再補刀安打，一舉鯨吞8分大局擴大差距。

穀保4局上藉著宋柏翰、李安家接連安打以及失誤再添2分保險，大理則在4局下以林佾葳、羅立程連續安打追回1分，不過最終仍以10分差遭到扣倒，無緣再推進成績。

穀保高一投手陳善宇4局登板被敲出5安打失2分，投出三振、保送各1次，他曾在預賽首戰對高苑工商先發5.1局失3分，總教練周宗志表示，他這兩場內容算是不錯，控球、變化球都有壓制力，雖然都是先發，不過他在新北市市長盃以中繼為主，未來定位還要再觀察。

穀保第五棒李安家自預賽開始每場比賽都有安打，首場對高苑工商4支2，接著對善化高中4支1，16強賽對南英商工則是3支2，今天再繳出猛打賞，穩定輸出火力，雖然是捕手，但攻擊能力不俗。

穀保去年在鋁棒聯賽16強止步，今年重回4強，明天將對上高苑爭取冠軍戰門票，雙方在預賽首場對過，當時高苑以6：2勝出，周宗志說，鋁棒組的攻擊相當重要，串聯好不好將是能否勝出的關鍵。

穀保高一投手陳善宇4局失2分拿下勝投。（學生棒聯提供）

穀保第五棒李安家自預賽開始每場比賽都有安打。（學生棒聯提供）

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