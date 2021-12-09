NBA》誰最可能超越柯瑞的三分球成就？ 知名球評認為是他

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）距離名人堂射手艾倫（Ray Allen）的NBA史上最多三分球進球的紀錄只差10顆，對此前NBA球星、現任球評的羅斯（Jalen Rose）特別預測了未來最有可能打破柯瑞三分紀錄的NBA球員。

在勇士對上拓荒者的比賽前，羅斯在節目上首先稱讚了柯瑞的紀錄將是一個了不起的創舉，且很有可能再也無法被打破，但如果有人有機會的話，那他認為這個人會是老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）。

請繼續往下閱讀...

T.楊恩。（資料照，美聯社）

羅斯隨後也針對自己的這段話做了補充：「我認為柯瑞的職業生涯有機會命中超過4000顆三分，這幾乎是電動中才能達成的成就，但先前我也認為羅伯森（​Oscar Robertson）的大三元紀錄基本上不太可能有人能超越，但後來魏斯布魯克（Russell Westbrook）就打破了這個紀錄。

所以雖然我覺得柯瑞的紀錄幾乎不可能有人能打破，但若有那個人的話，我認為會是T.楊恩，因為他只打了4年，就能繳出場均25分而且還有超級遠的射程，更重要的是他只有23歲。」

從數據面來看，T.楊恩生涯前四年的三分球場均僅2.5顆，比起柯瑞的3.8顆來說仍有一段差距，不過柯瑞是從第四年後才開始逐漸增加他的三分投射及命中顆數，且T.楊恩進聯盟時整個聯盟早已開始大量運用外線做為主要的進攻手段，比起柯瑞當年的情況來說更有時間上的優勢，若T.楊恩未來願意在場上多投三分的話，那他的職業生涯或許真的有望在三分命中數上比肩柯瑞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法