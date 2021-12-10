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舉重世錦賽》郭婞淳力拚3連霸 兩小將來勢洶洶

2021/12/10 06:51

郭婞淳挑戰世錦賽3連霸。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳近年在女子59公斤級不敗，出賽就是金牌保證，在東京奧運勇奪首面金牌後，首場國際賽瞄準12月的世錦賽。中國舉重隊原先派出亞錦賽銀牌女將羅小敏應戰，但賽前卻傳出中國隊因疫情緣故，已經集體退賽，但郭婞淳仍要小心，爭金路上有兩位不可忽視的對手。

2021年舉重世錦賽於烏茲別克首度塔什干舉辦，郭婞淳在59公斤級累積8金，榮膺世錦賽最多金女將，當地時間11日晚上7點（台灣時間晚上10點）將要挑戰女子59公斤級的3連霸。郭婞淳在上屆芭達雅世錦賽，以抓舉106公斤、挺舉140公斤，總和246公斤，摘下2金1銀的好成績。

郭婞淳只要穩定發揮，此量級幾乎無敵手，有極大機率能夠奪下抓舉、挺舉、總和3金。在亞錦賽銀牌女將羅小敏退賽後，她的主要對手將是東奧銀牌得主、22歲土庫曼女將古里耶娃（Polina Guryeva），她在東奧的成績是抓舉96公斤、挺舉121公斤，總和217公斤，摘下土庫曼20多年以來的首枚奧運獎牌。另外一名就是，從女子64公斤轉戰此量級的23歲菲律賓女將安多（Elreen Ando），當時在東京奧運以抓舉100公斤、挺舉122公斤，總和222公斤拿下第7名，三項都是她生涯最佳成績。

東奧銀牌得主、22歲土庫曼女將古里耶娃。（資料照，路透）

23歲菲律賓女將安多。（資料照，路透）

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