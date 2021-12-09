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NBA》騎士馬卡南收芬蘭兵單 出賽不受影響

2021/12/09 21:36

馬卡南。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據《BasketNews》報導，騎士芬蘭籍前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）近期被列入芬蘭軍校Defense Forces Sports School的名單中，但將不會因兵役而缺席比賽。

芬蘭的法律規定所有男性公民必須在28歲時服完兵役，當然也包含運動員，報導指出，馬卡南是芬蘭軍校名單中98名來自20個不同項目的運動員之一，這代表他明年可能會被要求回到芬蘭服役。

今年24歲的馬卡南預計不會因此退出比賽，馬卡南的經紀人Michael Lelchitski發出聲明：「馬卡南為自己身為芬蘭人，以及代表芬蘭在NBA打球感到非常驕傲。他的公民義務之一是為芬蘭軍隊服役，他也準備在適當的時機履行這份職責。」

上個月因觸發健康安全協議不克出戰，回歸先發位置後，馬卡南在前8場比賽中場均拿下16.3分、6.4籃板，投籃命中率為44.8%、三分命中率37.5%。騎士本季目前14勝12敗，位居東部第7。

目前，馬卡南的服役日期尚未明朗，但有可能會是在明年的休賽季。芬蘭的兵役會在明年4月12日開始，剛好是賽季NBA例行賽結束的隔天，選手們必須參加至少165天的兵役訓練，這可能會影響到馬卡南在下個賽季開始時的狀態。

好消息是，有鑒於其職業運動員的身份，馬卡南被安排在專門的「體育軍校」，學校會幫助他在為國家服務的同時也能維持籃球訓練。

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