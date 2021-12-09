晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》國家隊未來歸化？阿拉薩「三冠王」成為最強外籍生

2021/12/09 22:34

台灣藝大阿拉薩豪取23分、16籃板，開季連6場「雙十」。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕被譽為是本學年度最強外援阿拉薩（Joof AlaSan），今天豪取23分、16籃板，開季連6場「雙十」，還外帶4阻攻，率隊93：65擊敗僑光科大，台灣藝大在110學年富邦人壽UBA男一級預賽第二階段拿下5勝1敗，晉級8強機會相當高。

年僅20歲的阿拉薩潛力無窮，首度站上UBA舞台就大殺四方，預賽場均24.3分、15.8籃板和2.3阻攻，是聯盟的三冠王，也把政大外籍生丁恩迪擠到第二名。

阿拉薩出生自非洲甘比亞，12歲開始打籃球，曾加盟塞內加爾甲級聯賽，去年則在新竹攻城獅擔任練習生，今年考上台藝大，轉戰UBA磨練。

總教練葛記豪說，阿拉薩超積極，每場都想拚到底，且自訂目標，比方昨天輕鬆贏中科大，賽前他就說要拿30分，最終在打23分鐘達標，就換下休息。

阿拉薩先發32分鐘，含上半場打18分鐘拿13分、12籃板、3火鍋，早早就「雙十」，下半場再打14分鐘添10分、4籃板、1火鍋。

阿拉薩說：「我很想打，且渴望有好表現，儘管連續幾場數據都不錯，我仍不滿意。我的目標是打職籃，但現階段要先熟悉UBA與臺灣籃球文化、球風，再慢慢適應、調整。」

葛記豪也給予阿拉薩高度肯定，「他的潛力和身體素質都優於丁恩迪，的確是現今UBA最好的外籍生，但籃下腳步還要多磨練，打球的細膩度也要更好，才能往更高層級邁進。」阿拉薩也被視為台灣未來歸化洋將的人選之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。