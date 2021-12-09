UBA》國家隊未來歸化？阿拉薩「三冠王」成為最強外籍生

台灣藝大阿拉薩豪取23分、16籃板，開季連6場「雙十」。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕被譽為是本學年度最強外援阿拉薩（Joof AlaSan），今天豪取23分、16籃板，開季連6場「雙十」，還外帶4阻攻，率隊93：65擊敗僑光科大，台灣藝大在110學年富邦人壽UBA男一級預賽第二階段拿下5勝1敗，晉級8強機會相當高。

年僅20歲的阿拉薩潛力無窮，首度站上UBA舞台就大殺四方，預賽場均24.3分、15.8籃板和2.3阻攻，是聯盟的三冠王，也把政大外籍生丁恩迪擠到第二名。

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阿拉薩出生自非洲甘比亞，12歲開始打籃球，曾加盟塞內加爾甲級聯賽，去年則在新竹攻城獅擔任練習生，今年考上台藝大，轉戰UBA磨練。

總教練葛記豪說，阿拉薩超積極，每場都想拚到底，且自訂目標，比方昨天輕鬆贏中科大，賽前他就說要拿30分，最終在打23分鐘達標，就換下休息。

阿拉薩先發32分鐘，含上半場打18分鐘拿13分、12籃板、3火鍋，早早就「雙十」，下半場再打14分鐘添10分、4籃板、1火鍋。

阿拉薩說：「我很想打，且渴望有好表現，儘管連續幾場數據都不錯，我仍不滿意。我的目標是打職籃，但現階段要先熟悉UBA與臺灣籃球文化、球風，再慢慢適應、調整。」

葛記豪也給予阿拉薩高度肯定，「他的潛力和身體素質都優於丁恩迪，的確是現今UBA最好的外籍生，但籃下腳步還要多磨練，打球的細膩度也要更好，才能往更高層級邁進。」阿拉薩也被視為台灣未來歸化洋將的人選之一。

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