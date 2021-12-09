UBA》世新菜鳥發威再繳代表作 國體致命失誤吞敗

世新大學李宗漢。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上學年度亞軍世新大學，今在決勝節以一波8：0攻勢扭轉戰局，並在終場前12秒內，靠著國體大兩罰不中，並奉送一次失誤，終場世新65：63後來居上，在110學年度富邦人壽UBA男一級預賽拿下5連勝。

世新大一菜鳥後衛李宗漢替補上陣22分鐘，拿下10分、5籃板，開季5戰4度得分上雙。這也是出身上季HBL第三名竹市光復高中的李宗漢，繼開季贏中科他拿11分、8助攻後，又一代表作。

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李宗漢說：「打得比在光復爽很多、更有成就感，在光復我只需要把球運過半場，交給『 雙槍』莊朝勝、陳將双，就可搞定，但本季來世新，除了組織、控球，也得做很多事，但樂在其中。」

世新伊波卡17分、10籃板，丹尼爾11分、13籃板，兩人都「雙十」，李威廷也拿17分。教練何正峰說，贏在球運好，尤其外援當機，本土球員則銜接不上，所幸李宗漢跳出。

國體大當家前鋒韓杰諭因昨天對義大最後傷了腳踝，今天免戰，楊承3記三分球拿16分，陳冠中9籃板、9助攻，陳家豪9分、10籃板，大一菜鳥黃偉程8分、6籃板。

連兩場被義大、世新逆轉，累計2勝3敗，教練桑茂森說：「先求保級，明天末役對高師大是關鍵。」

世新大學取得5連勝。（大專體總提供）

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