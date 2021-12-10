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中職》退居幕後視野更寬廣 這本書讓洪一中醍醐灌頂

2021/12/10 07:00

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕洪一中從富邦悍將總教練轉任球團顧問，近期飽覽群書，退居幕後目標看完50本書，現已讀完5本，他透露，最近看一本棒球書叫《思維誤判》，從中獲得許多啟發，「退下來的棒球視野更寬廣。」

《思維誤判》有一篇張令洪一中印象深刻，就是帶領球隊拿下年度總冠軍的總教練，不一定絕對就是好教練，決定棒球勝負的層面太多、太廣了，有時還得帶點運氣成分，讓這位中職「7冠教頭」醍醐灌頂。

洪總以《思維誤判》中的2001年世界大賽為例，當時洋基教頭托瑞下達每個戰術都成功，幾乎每個環節都沒出現問題，但響尾蛇靠兩大王牌投手藍迪.強森、席林壓陣，加上岡薩雷茲（Luis Gonzalez）敲出一支幸運安打，先2連勝、再3連敗、最後再拿2連勝，結果響尾蛇奪得世界大賽冠軍。

《思維誤判》主旨是用棒球場內場外的決策誤判，帶領大家窺探隱而未見的思維盲點，作者洛爾綜合行為科學理論，並與球隊主管、總教練、球員訪談，分析美國職棒史上著名的決策，為什麼成功?又為什麼失敗?還有棒壇當前最新的資料革命，怎麼改寫數十年來既有的決策思維。

洪一中執教生涯17年奪7冠，期間曾遭降二軍，如今轉任顧問，歷經潮落、潮起又潮落，看盡職棒圈內百態，帶兵累計991勝按下暫停鍵，千勝里程碑近在咫尺，卻可望而不可及。

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