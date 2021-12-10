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韓職》卡本特確定續留韓華 前洋基驚奇外野手也被網羅

2021/12/10 09:21

卡本特續留韓華，塔克曼以100萬美元加盟。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據前《The Athletic》、《Fangraphs》寫手Sung Min Kim透露，韓國職棒韓華鷹將前樂天桃猿洋投卡本特與金漢（Nick Kingham）簽回陣中，同時還以1年100萬美元簽下今年還在大聯盟打球的前洋基外野手塔克曼（Mike Tauchman）。

卡本特在今年於韓華鷹出賽31場有30場先發，主投170局拿下5勝12敗，防禦率3.97的成績，共有12場優質先發表現不俗；金漢與卡本特同樣都是具大聯盟資歷的洋投，本季他在韓華鷹先發25場，主投144局下10勝8敗，防禦率3.19，投出15場優質先發。

塔克曼在本季被洋基交易到巨人換得左投佩雷塔（Wandy Peralta），今年共出賽78場，打擊率僅1成81，攻擊指數0.567。塔克曼在生涯前兩季於洛磯隊表現不佳，不過到2019年轉往洋基後打出生涯年，單季敲出13轟，攻擊指數0.865，可惜在此之後連續兩季表現不佳，新賽季將到韓職奮鬥。

根據韓聯社記者Jeeho Yoo指出，金漢年薪為90萬美元，卡本特年薪為75萬美元，塔克曼的合約則是70萬為年薪，30萬為簽約獎金。

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