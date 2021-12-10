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NBA》爵士先發輕鬆打 米契爾22分收拾七六人奪6連勝

2021/12/10 10:50

米契爾拿下全場最高22分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天作客七六人，在球星米契爾（Donovan Mitchell）全場最高22分帶領下，以118：96輕鬆踢館成功，收下6連勝。

兩隊開賽你來我往，首節地主七六人以32：27小幅領先，到第二節中段，爵士靠著三分火力將比數拉開，單節34：22，半場打完反以61：54超前。

第三節七六人一度追上爵士，但主將恩比德（Joel Embiid）卻出現右腹部不適的狀況，一度只能在場下休息，第三節中段開始七六人就被爵士將比數拉開，自此爵士就一路領先到最後，以118：96拿下6連勝。

（左起）恩比德與戈貝爾。（美聯社）

今天爵士先發打得輕鬆，沒人上場超過30分鐘，米契爾在29分鐘的上場時間拿下22分，投進5顆三分球並送出6次助攻，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）同樣上場29分鐘，拿下17分外帶21籃板。

七六人方面，T.哈里斯（Tobias Harrs）拿下17分7籃板，恩比德19分9籃板3抄截，小柯瑞（Seth Curry）18分，上半場一度在上籃後重摔倒地，下半場回歸的馬克西（Tyrese Maxey）上場26分鐘，拿下11分。

賽後七六人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）表示，他並不確定恩比德的腹部問題會不會成為長期的麻煩，但他不預期會如此。

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