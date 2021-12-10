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游泳》涉嫌性侵未成年少女 奧運雙金名將「小天使」遭逮

2021/12/10 11:55

法國游泳名將阿涅爾遭控在2016年性侵未成年少女近日遭到逮捕。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國體壇爆出醜聞，曾在2012年倫敦奧運勇奪200公尺自由式、4X100公尺自由式接力兩面金牌的退役法國游泳名將「小天使」阿涅爾（Yannick Agnel），因在2016年涉嫌性侵未成年少女，近日遭到法國警方逮捕。

《法新社》指出，一位少女在今年夏天跳出來指控阿涅爾曾在2016年對她性侵，當時她才15歲，她在2014年到2016年之間，曾和阿涅爾一起接受訓練，法國警方獲報後，在當地時間周四晚間在阿涅爾位於巴黎的家中逮捕他。

阿涅爾今年才只有29歲，而過去他最為人津津樂道的就是曾在2012年倫敦奧運200公尺自由式力壓中國好手孫楊奪金，之後在4X100自由式接力決賽，他更憑一己之力幫助法國隊在最後50尺上演驚天大逆轉，直接從美國隊手中搶走冠軍，一戰成名也讓他成為法國英雄。

阿涅爾在2012年倫敦奧運200公尺自由式擊敗中國名將孫楊（左）奪金。（資料照，美聯社）

之後阿涅爾在巴塞隆納世錦賽，再度拿下了200公尺自由式以及4x100公尺自由式接力金牌，還在4x200公尺項目奪銀，此外阿涅爾還是目前400公尺短池自由式世界紀錄、800公尺短池自由式歐洲季錄保持人，也是200公尺、400公尺長池自由式的法國紀錄保持者。

然而之後阿涅爾飽受傷勢影響，2016年雖然他雖然仍有參加里約奧運，但這次卻在200公尺自由式預賽就遭到淘汰，同年11月他就拋出震撼彈，選擇在24歲就結束掉自己璀璨的職業生涯，不過退役之後，阿涅爾在體壇仍相當活躍，2019年曾擔任法國電視台顧問，近年來還成為職業電競MCES戰隊的體育總監，昔日的國民英雄爆出性侵醜聞，震撼體壇。

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