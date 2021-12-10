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NBA》詹姆斯20分大三元做白工 灰熊J.傑克森砍25分捍衛主場

2021/12/10 11:27

灰熊在J.傑克森帶領下於主場擊敗湖人。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今前往灰熊主場踢館，一哥詹姆斯繳出20分大三元，但全隊出現22次失誤，陷入苦戰，最終以95：108不敵灰熊，目前13勝13負，勝率再度回到5成。

灰熊雖然少了莫蘭特（Ja Morant）、布魯克斯（Dillon Brooks），但全隊在防守上展現拚勁，半場出現13次抄截，讓湖人發生14次失誤，即便紫金大軍團隊命中率54.1%，半場打完仍以6分落後。

下半場灰熊依舊壓著對手打，此仗狀況火燙的J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）持續開火，即便湖人在決勝節靠著A.戴維斯（Anthony Davis）強攻禁區，但最後1分21秒灰熊巴恩（Desmond Bane）轟進三分球，助隊甩開對手糾纏，將勝利穩穩收進口袋。

灰熊今有4人得分上雙，傑克森進帳全隊最高25分、5籃板，巴恩挹注23分，在進攻籃板上多了對手7個，成功捍衛主場。湖人詹姆斯（LeBron James）今繳出20分、10籃板、11助攻大三元，戴維斯進帳全隊最高22分，但湖人難突破對方防守，全隊出現22次失誤，種下敗因。

詹姆斯以20分、10籃板、11助攻拿下大三元。（USA TODAY Sports）

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