MLB》美媒曝藍鳥超想簽席格 大都會梭哈薛哲有內幕

薛哲（左）、波拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前處於封館狀態，不過今日《ESPN》揭露了11月底自由市場最火熱的那一天發生的事。

回到11月初的GM會議上，當時外界都還認為大多數自由球員的簽約可能因新版勞資協議的談判而延後，然而超級經紀人波拉斯（Scott Boras）選擇先出招，告知球隊他希望在封館前把他旗下的主要客戶，包括希米恩（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）、薛哲（Max Scherzer）簽一簽，於是球團們就開始行動，結果就導致封館前發生多筆鉅額交易。

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當中最有趣的地方在於藍鳥隊，其實他們當時不僅想要簽回內野手希米恩，也積極想簽下大物游擊手席格，然而最後兩人都跑去遊騎兵隊，分別簽下7年1.75億美元和10年3.25億美元大約。

藍鳥隊負擔不起遊騎兵給他們的這些報價，因此另尋人選，那就是強投高斯曼（Kevin Gausman）。《ESPN》報導表示，雖然天使隊、紅襪隊、老虎隊也都對高斯曼感興趣，不過最後是由藍鳥和大都會兩隊在搶，最後由藍鳥隊以5年1.1億美元簽下。

報導指出，大都會其實同樣給出5年合約年限、而且金額更高的報價，但高斯曼最後仍舊選擇加盟藍鳥。

在連續錯過了梅茲（Steven Matz）和高斯曼兩位強投後，大都會選擇倉促行事，最後與薛哲簽下3年1.3億美元大約，年均薪創下大聯盟新高，即使先前有傳言說薛哲盼留在西岸，但最終他的舉動證明事實並非如此。

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