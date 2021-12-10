高中鋁聯》平鎮4強戰上演無安打比賽！ 連兩屆與高苑爭冠

平鎮林維恩先發2局就飆出6次三振。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕高中聯賽鋁棒組今天進行4強賽，平鎮高中面對玉里高中上演聯手無安打比賽，以6：0晉級，而高苑工商則以5：0擊敗穀保家商，兩隊連續2年在冠軍戰碰頭。

平鎮對玉里之戰，平鎮由開路先鋒許庭綸首局首打席全壘打點燃戰火，3局下1出局後，李勛傑獲得觸身球上壘，2出局後胡振利、劉軒誌、胡振義、王緯綸安打連發，加上暴投，一舉添得4分，到了6局下，田明倫、机崇瑋先後敲出安打再下一城，一路取得領先。

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平鎮由開路先鋒許庭綸首局首打席全壘打。（大會提供）

而平鎮投手則採車輪戰輪流上場，林維恩先發2局就飆出6次三振，林孟佶接手2局、潘詳淯2局4K、朱宏樺1局2K，四任投手不僅沒失分，也沒被打出任何安打，合力演出無安打比賽，幫助平鎮隊史第8度前進冠軍戰。

平鎮教練羅健銘表示，打算讓投手投兩局內保留戰力，避免下一場隔場，今天投手都正常發揮，沒想過會讓對方無安打比賽，不過打擊12支安打加上對方幾次保送得6分，代表串聯不夠好，還要再更好。

高苑對上穀保之戰，高苑開賽利用保送展開攻勢，辛誌揚、高志誠、簡百廷安打連發，接著失誤、野手選擇，單局先得3分，2局上辛誌揚敲出安打再下一城，到了5局上，王紹帆掃出二壘安打加上暴投、失誤再添1分，保持領先優勢。

高苑先發投手陳靖澤前5局也能力保不失，只被敲出3安打，投到6局下出現保送、安打，高苑換投謝義城解決危機，一路投完比賽也沒掉分，穀保打線全場出現4次雙殺，兩人聯手演出完封秀。

高苑先發投手陳靖澤5局只被敲出3安打。（大會提供）

高苑總教練李來發說，陳靖澤有企圖心，想丟這一場，對強隊都能化解危機，對他未來先發會增加不少信心，打擊則是一開始先拿3分，也讓投手比較好投，氣勢、球運站在高苑這邊。

平鎮挑戰三連霸，與高苑連兩年在冠軍戰對決，李來發說，明天全力以赴、平常心以對；羅健銘則說，不管對手是誰，目標只有一個就是冠軍。

高苑四強戰擊敗穀保晉級冠軍戰。（大會提供）

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