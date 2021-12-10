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日職》日本棒球令人吃驚 大聯盟洋砲瓊斯坦言1現象很奇妙

2021/12/10 16:25

瓊斯。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟生涯累積282轟的瓊斯（Adam Jones）結束跟歐力士2年合約，回美國接受「MLB Network」採訪談到在日本受到的衝擊，舉例「日本怪力男」柳田悠岐也會執行短打，讓他直呼很奇妙。

瓊斯表示，一開始到日本比較吃驚的是道路是左駕，「不過我每天都要開40分鐘，很快就掌握了訣竅。比較幸運的是，我可以帶家人去日本，過著普通的生活，小孩在當地上學，家人也能體驗截然不同的文化、觀光，每天我都PO很多美食和牛排在IG上，オイシイデス！（好吃！）」

日職展現和美國完全不同的棒球文化，瓊斯說，日本很明確就是以投手和守備為主，就像自己小時候看的國聯比賽，看選手短打和打代跑，「日本從第一局就在打小球，不去追求大局，而是去掌握那1分。」

瓊斯解釋，大聯盟在乎的是全壘打、四壞和三振3種結果，「日本是全部打者都可以短打，我有看東京奧運，日職最好之一的打者柳田悠岐執行短打，我就在想，『他可是每年敲30轟的重砲耶！』但這就是日本棒球，沒有個人主義的play，大家都很謙虛，但這確實是很奇妙的現象。」

瓊斯笑說，「其實我現在對很多事物都抱有疑問，但公司簽下我，我就是他們的員工， 就做我能幫助球隊的事情。」

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