NFL》疑似癲癇發作 前野馬明星外接手驟逝

湯瑪斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾入選4屆職業盃、拿下1座超級盃冠軍的前明星外接手湯瑪斯（Demaryius Thomas），今日被美國警方發現死於亞特蘭大郊區的自家公寓，享年33歲。

根據警方初步消息指出，湯瑪斯當時正在家中洗澡，死因出自於健康方面問題，目前並沒有更進一步的結果。不過根據美聯社報導，湯瑪斯的表親LaTonya Bonseigneur認為，湯瑪斯的死因很有可能來自癲癇。

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LaTonya代表家屬表示，湯瑪斯從一年多前就開始有癲癇症狀。家屬也認為，獨居的湯瑪斯在洗澡時不幸癲癇發作。

湯瑪斯11年生涯效力過丹佛野馬、休士頓德州人及紐約噴射機，合計出賽143場，共有724次接球與9763接球碼數，外加63次達陣。

湯瑪斯最輝煌的時期皆在野馬，最令球迷津津樂道的，莫過於2011-12賽季美聯外卡戰上，當時匹茲堡鋼人與野馬殺進延長賽，湯瑪斯接獲四分衛提博（Tim Tebow）80碼傳球達陣，最終幫助野馬成功晉級。

One of the greatest plays in Broncos history.



Demaryius Thomas to the house. pic.twitter.com/0oL1ltCpnX — Zac Stevens （@ZacStevensDNVR） December 10, 2021

聽聞噩耗後，湯瑪斯前明星外線衛隊友DeMarcus Ware、西雅圖海鷹明星四分衛威爾森（Russell Wilson）及野馬名人堂成員Steve Atwater等NFL知名球星，紛紛於推特上表達哀悼之意。

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