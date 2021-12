NFL》疑似癲癇發作 前野馬明星外接手驟逝

湯瑪斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕曾入選4屆職業盃、拿下1座超級盃冠軍的前明星外接手湯瑪斯(Demaryius Thomas),今日被美國警方發現死於亞特蘭大郊區的自家公寓,享年33歲。

根據警方初步消息指出,湯瑪斯當時正在家中洗澡,死因出自於健康方面問題,目前並沒有更進一步的結果。不過根據美聯社報導,湯瑪斯的表親LaTonya Bonseigneur認為,湯瑪斯的死因很有可能來自癲癇。

LaTonya代表家屬表示,湯瑪斯從一年多前就開始有癲癇症狀。家屬也認為,獨居的湯瑪斯在洗澡時不幸癲癇發作。

湯瑪斯11年生涯效力過丹佛野馬、休士頓德州人及紐約噴射機,合計出賽143場,共有724次接球與9763接球碼數,外加63次達陣。

湯瑪斯最輝煌的時期皆在野馬,最令球迷津津樂道的,莫過於2011-12賽季美聯外卡戰上,當時匹茲堡鋼人與野馬殺進延長賽,湯瑪斯接獲四分衛提博(Tim Tebow)80碼傳球達陣,最終幫助野馬成功晉級。

One of the greatest plays in Broncos history.



Demaryius Thomas to the house. pic.twitter.com/0oL1ltCpnX