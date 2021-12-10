晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》疑似癲癇發作 前野馬明星外接手驟逝

2021/12/10 17:37

湯瑪斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾入選4屆職業盃、拿下1座超級盃冠軍的前明星外接手湯瑪斯（Demaryius Thomas），今日被美國警方發現死於亞特蘭大郊區的自家公寓，享年33歲。

根據警方初步消息指出，湯瑪斯當時正在家中洗澡，死因出自於健康方面問題，目前並沒有更進一步的結果。不過根據美聯社報導，湯瑪斯的表親LaTonya Bonseigneur認為，湯瑪斯的死因很有可能來自癲癇。

LaTonya代表家屬表示，湯瑪斯從一年多前就開始有癲癇症狀。家屬也認為，獨居的湯瑪斯在洗澡時不幸癲癇發作。

湯瑪斯11年生涯效力過丹佛野馬、休士頓德州人及紐約噴射機，合計出賽143場，共有724次接球與9763接球碼數，外加63次達陣。

湯瑪斯最輝煌的時期皆在野馬，最令球迷津津樂道的，莫過於2011-12賽季美聯外卡戰上，當時匹茲堡鋼人與野馬殺進延長賽，湯瑪斯接獲四分衛提博（Tim Tebow）80碼傳球達陣，最終幫助野馬成功晉級。

聽聞噩耗後，湯瑪斯前明星外線衛隊友DeMarcus Ware、西雅圖海鷹明星四分衛威爾森（Russell Wilson）及野馬名人堂成員Steve Atwater等NFL知名球星，紛紛於推特上表達哀悼之意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。