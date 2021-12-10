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T1》台啤明戰台中太陽 蔣淯安、蘇奕晉誰是台中一哥？

2021/12/10 16:31

同樣來自台中的蔣淯安對決蘇奕晉。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟本週末展開第3週賽事，將首度上演單日兩戰，明、後天3支新軍桃園雲豹、台中葳格太陽、台南台鋼獵鷹都將在新援加入後首度上陣，桃園雲豹和台中葳格太陽外援可望相繼登場亮相，台南台鋼獵鷹本土陣容也有新血挹注，劉人豪經歷SBL與NBL賽事洗禮後，準備扛起球隊後場重任。

週六下午3點新北中信特攻將在主場迎戰桃園雲豹，將上演兩名「鮮肉射手」的較量，同樣是1998年出生的雲豹吳季穎將對決中信謝亞軒，兩人的飆分對決從HBL一路較勁到UBA，如今戰場延續到職籃T1聯盟，力拼「新生代最強射手」頭銜。

頂著HBL總冠軍賽MVP、UBA新人王光環，吳季穎高中時期聲勢如日中天，但隨著謝亞軒在健行科技大學嶄露頭角，反在大學時期後來居上，今年更成為台灣男籃亞洲盃資格賽新科國手。

進入職籃，吳季穎選擇在桃園雲豹重新出發，熱身賽時再現「神經刀」恐怖的得分爆發力，季賽首戰即將作客新北中信特攻，吳季穎又將和謝亞軒一較高下，兩人的三分駁火肯定是火花四射。

另一場賽事，台啤英熊將在下午5點半對決台中葳格太陽。太陽少主蘇奕晉與台啤一哥蔣淯安同是台中出身，今年還一起聯手為台中市奪下全運會男籃冠軍，但隨著全運會結束，兩人各自回歸母隊，投入T1聯盟戰場，從隊友再變對手。

身為葳格太陽少主，蘇奕晉肩負代表台中的重要使命，太陽總經理汪蔚傑抱持高度期待，為他預約年度MVP，但想要兌現期待，還得看蔣淯安答不答應。季前媒體及總管大調查，蔣淯安都是年度MVP最大熱門，而他也不負眾望，上週作客特攻，延長賽最後4.3秒內連飆2記超大號三分球，包括壓哨絕殺logo shot，再次證明超級球星身手。

儘管蘇奕晉主打前鋒、蔣淯安司職後衛，但兩人求勝心都不輸人，先前熱身賽蘇奕晉雖帳面數據技壓蔣淯安，葳格太陽卻以74：88吞敗，本週六再碰頭，蘇奕晉將全力討回顏面。

吳季穎和謝亞軒力拚新生代最強射手頭銜。（T1聯盟提供）

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