MLB》正視大谷「我想贏」 天使補強獲美媒B級好評

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在本月2日宣布封館，所有交易和球員簽約都停擺，《CBS SPORTS》近日針對各隊補強做出評價，新科美聯年度MVP得主大谷翔平所屬的天使拿到「B」的高分。

大谷翔平與天使的合約到2023年後結束，由於他脫口說出「我想贏球」的言論引發熱議，天使總管米納斯安（Perry Minasian）也掛保證明年會進行大動作補強，首要目標就是增強先發輪值戰力。

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天使先是以1年2100萬美元的合約簽下前大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），接著再網羅33歲大都會牛棚左投路普（Aaron Loup）和前紅人右投羅倫森（Michael Lorenzen），並以4年5800萬美元留住終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）。

天使的季後補強，《CBS SPORTS》給了「B」的評價，內文指出，儘管補進辛德加德和羅倫森是好的補強，但是仍潛藏極高的風險，辛德加德生涯飽受傷病所苦，過去兩年合計只登板2場，新賽季的續航力和健康度充滿著不確定性，而羅倫森自2015年新人年之後就從未擔任過全職的先發投手，新賽季能否進入先發輪值備受關注。另外，伊格雷西亞斯的回歸和路普的加盟將提升天使牛棚深度。

季後網羅薛哲（Max Scherzer）、艾斯科巴（Eduardo Escobar）和馬堤（Starling Marte）的大都會獲得「A」的高度肯定，遊騎兵找來席格（Corey Seager）和希米恩（Marcus Semien），同樣也拿到「A」的高分肯定，光芒、藍鳥、老虎和海盜也都拿下「A」，而洋基、守護者、運動家和紅人都得到最低「F」的評比。

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