羽球》2年前世錦賽曾淘汰球后 她是戴資穎晉級路上不可忽視的勁敵

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年世界羽球錦標賽將在12日於西班牙點燃戰火，小戴此次可能在16強遭遇新加坡小將楊佳敏，後者世界排名近來再寫新高，將是台灣球后晉級路上不可忽視的勁敵。

戴資穎首輪輪空，次輪將遇上俄羅斯女將柯塞兹卡雅（Evgeniya Kosetskaya）及西班牙阿爾蘇曼迪（Clara Azurmendi）之間的贏家，16強對手極有可能是楊佳敏，8強預計會是最大難關，有望碰上印度名將辛度或泰國李美妙。

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22歲的楊佳敏目前世界排名來到生涯新高的16位，本季也獲得BWF年終賽資格，是新加坡羽球史上第一人，她在世錦賽首輪一樣輪空，32強將遭遇蘇格蘭好手吉爾莫（Kirsty Gilmour）或日本大堀彩，16強將挑戰世界球后戴資穎。

楊佳敏在年終賽小組賽第二戰因膝傷退賽，她在短暫回到新加坡休息、啟程前往西班牙之前表示，回國後見了家人、隊友後好好充電了，膝蓋的狀況也愈來愈好，「我相信任何事都可能發生，就是一場一場來、盡全力發揮。」

楊佳敏生涯只跟戴資穎交手過一次，當時在2019年印尼公開賽32強以直落二落敗，不過她曾在2019年世錦賽32強爆冷淘汰當時的球后山口茜，依舊是小戴不可忽視的勁敵。

新加坡國家隊教練何殷聰則表示，在啟程前已針對楊佳敏、男單好手駱建佑強化在耐力方面的訓練，「佳敏在場上必須保持戰鬥精神及動力，準備好在比賽開始就拿出強勢表現。」

楊佳敏。（資料照，美聯社）

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