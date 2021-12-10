晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》希米恩的空缺怎麼補？ 美媒列藍鳥三大補強方向

2021/12/10 21:16

希米恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日《ESPN》剛爆料，藍鳥在封館前曾試圖留下明星內野手希米恩（Marcus Semien），此外更想一舉搶下明星游擊手席格（Corey Seager）。然而計畫趕不上變化，兩人皆遭遊騎兵搶先簽下，不過美媒也撰文分析藍鳥接下來可以補強的三個大方向。

美媒《CBS Sports》撰文指出，上季以91勝71敗作收的藍鳥，雖然無緣季後賽，但整體在美聯仍是支頑強勁旅。其中團隊得分（846分，美聯第3高）、團隊失分（663，美聯第4低）、淨得分差（+183，美聯第3佳）、非投手位置WAR值（30.5，美聯第2高）及投手WAR值（22.9，美聯第2高）皆位於美聯前段班，因此來季仍是有機會爭冠的勁旅。

在失去希米恩，又搶不到席格後，文中建議藍鳥的首要補強方向，應針對自由市場「最大咖」，也就是柯瑞亞（Carlos Correa）或「故事哥」史托利（Trevor Story），倘若能爭取到其中一位巨星加盟，將對藍鳥團隊戰力擁有最直接的幫助。

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

史托利。（資料照，美聯社）

此外，剛奪下世界大賽冠軍的一壘手佛里曼（Freddie Freeman）目前仍是自由身，文中大膽建議，儘管眾多媒體預測佛里曼會與母隊勇士續約，但藍鳥也可嘗試引進，並把陣中主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）移至三壘；文中還點出，巨人的布萊恩（Kris Bryant）也是個更便宜的選擇，還能兼守外野。

佛里曼。（資料照，美聯社）

布萊恩。（資料照，美聯社）

第二個補強方向則是網羅自由市場次級球員，文中列出包含像K.席格（Kyle Seager）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、哈里森（Josh Harrison）、鷹俠（Jose Iglesias）、維拉（Jonathan Villar）等球員。不過文中也指出，尋找次級球員不應是藍鳥的最終目標，應把眼光放在更大條的魚上。

而當自由市場皆苦無人選時，最後方式即是透過交易引進明星球員。拉米瑞茲（Jose Ramirez）、查普曼（Matt Chapman）、唐納森（Josh Donaldson）及馬提（Ketel Marte）皆是文中認為可交易的對象。不過拉米瑞茲剛與守護者完成續約，而若交易來其餘3人則需再多付薪資，或是送出陣中潛力球員。

打擊方面即便沒簽到希米恩與席格，藍鳥依然在投手方面進行補強。日前球團也簽下強投高斯曼（Kevin Gausman）。至於希米恩留下的空缺由誰來補，藍鳥可能得在適合的人選被搶光前，盡快做出決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。