MLB》希米恩的空缺怎麼補？ 美媒列藍鳥三大補強方向

希米恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日《ESPN》剛爆料，藍鳥在封館前曾試圖留下明星內野手希米恩（Marcus Semien），此外更想一舉搶下明星游擊手席格（Corey Seager）。然而計畫趕不上變化，兩人皆遭遊騎兵搶先簽下，不過美媒也撰文分析藍鳥接下來可以補強的三個大方向。

美媒《CBS Sports》撰文指出，上季以91勝71敗作收的藍鳥，雖然無緣季後賽，但整體在美聯仍是支頑強勁旅。其中團隊得分（846分，美聯第3高）、團隊失分（663，美聯第4低）、淨得分差（+183，美聯第3佳）、非投手位置WAR值（30.5，美聯第2高）及投手WAR值（22.9，美聯第2高）皆位於美聯前段班，因此來季仍是有機會爭冠的勁旅。

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在失去希米恩，又搶不到席格後，文中建議藍鳥的首要補強方向，應針對自由市場「最大咖」，也就是柯瑞亞（Carlos Correa）或「故事哥」史托利（Trevor Story），倘若能爭取到其中一位巨星加盟，將對藍鳥團隊戰力擁有最直接的幫助。

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

史托利。（資料照，美聯社）

此外，剛奪下世界大賽冠軍的一壘手佛里曼（Freddie Freeman）目前仍是自由身，文中大膽建議，儘管眾多媒體預測佛里曼會與母隊勇士續約，但藍鳥也可嘗試引進，並把陣中主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）移至三壘；文中還點出，巨人的布萊恩（Kris Bryant）也是個更便宜的選擇，還能兼守外野。

佛里曼。（資料照，美聯社）

布萊恩。（資料照，美聯社）

第二個補強方向則是網羅自由市場次級球員，文中列出包含像K.席格（Kyle Seager）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、哈里森（Josh Harrison）、鷹俠（Jose Iglesias）、維拉（Jonathan Villar）等球員。不過文中也指出，尋找次級球員不應是藍鳥的最終目標，應把眼光放在更大條的魚上。

而當自由市場皆苦無人選時，最後方式即是透過交易引進明星球員。拉米瑞茲（Jose Ramirez）、查普曼（Matt Chapman）、唐納森（Josh Donaldson）及馬提（Ketel Marte）皆是文中認為可交易的對象。不過拉米瑞茲剛與守護者完成續約，而若交易來其餘3人則需再多付薪資，或是送出陣中潛力球員。

打擊方面即便沒簽到希米恩與席格，藍鳥依然在投手方面進行補強。日前球團也簽下強投高斯曼（Kevin Gausman）。至於希米恩留下的空缺由誰來補，藍鳥可能得在適合的人選被搶光前，盡快做出決定。

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