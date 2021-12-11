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日職》曝陽岱鋼回中職打球有顧慮 日媒：新庄剛志給球迷一份大禮

2021/12/11 07:53

陽岱鋼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼宣布離開讀賣巨人後，日媒《Aera.dot》昨日撰文分析他的可能去處，透露陽岱鋼雖動念回中職打球，但也有顧慮，並提及「BIG BOSS」新庄剛志有機會帶給火腿迷一份大禮，那就是宣告陽岱鋼的回歸。

該媒引用一名東京附近的球團人士指出：「陽岱鋼的運動能力非常好，但現在身體承受不住，常常受傷，球團可能大幅降低報價，但同時也要考慮他令人印象深刻的比賽風格。」

對於返回中職打球，該人士指出可能性不高：「他對故鄉的感情很深，但棒球的水準和條件沒辦法和日職相比。陽岱鋼是頂級球員，會有些自豪，留在日職即使被大幅砍薪，下季打出成績也有挽回餘地，所以他應該要更重視留在日本打球。」並以中職頭號球星王柏融為例，2018年還效力Lamigo桃猿時年薪約2400萬日圓，「這個金額日本球團也願意給陽岱鋼。」

一名巨人隊人士大讚陽岱鋼待在巨人時期展露出的個性，「他是一名開朗、認真、有禮貌的選手，對球迷也很好，可以替年輕球員樹立榜樣，如果他對我們開的條件感到滿意，我是希望他留下來的，原本以為他會留、但最後選擇離開，對此，感到寂寞的人還不少。」

除此之外，軟銀、歐力士都被報導點名可能延攬陽岱鋼，不過文章最後提到他另一個可能的歸宿，就是老東家日本火腿，在新任監督新庄剛志的帶領之下，同樣的人氣球員陽岱鋼回歸會是一筆很好的補強。

新庄和陽岱鋼的接觸並不多，2006年新庄的球員最後一個賽季待在火腿一軍，但陽岱鋼那時候還在二軍。報導指出：「兩人從未在一軍一起打過球，但他卻和新庄穿著同樣球衣，已經製造很多驚喜的『BIG BOSS』還會為北海道、乃至於全國的棒球迷帶來一份大禮嗎？」

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