晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「被洪總帶我覺得很幸福」 曾峻岳感性談話

2021/12/11 12:44

富邦悍將曾峻岳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天在新莊球場舉行球迷會，總教練洪一中日前主動請辭轉任顧問，由丘昌榮接掌兵符，悍將20歲新秀曾峻岳說，「有一年可以給洪總帶到，我覺得很幸福。」

曾峻岳去年選秀第7輪獲悍將指名，簽約金60萬元，英雄不怕出身低，今年球季他投出驚奇一季，出賽57場拿下4勝、13中繼、12救援，防禦率1.80，每局被上壘率0.95，55局飆出62K，表現超亮眼，也是新人王大熱門。

曾峻岳表示，有一年可以給洪總帶到，覺得很幸福，洪總給他很多機會，不管丟得好不好都會跟他說一些經驗，幫助很大。

對於新帥丘昌榮印象，曾峻岳透露，沒遇過，但聽說丘總是很好的教練，滿期待明年遇到丘總，可以學一些新的東西。

富邦悍將今天在新莊球場舉行球迷會。（富邦悍將提供）

季後悍將教練團大幅改組，曾峻岳說，「換個教練，換個模式而已，對球員來說沒什麼差，球員就是要適應不同教練的帶法。」

中職頒獎典禮20日在台北萬豪酒店登場，曾峻岳笑稱很緊張，也表示已訂製好衣服，是跟爸爸在台中訂的，準備屆時到頒獎典禮現場。

悍將取消秋訓，下月才會展開團體訓練，曾峻岳表示，最近以重訓為主，加強身體素質，今年球隊沒秋訓，他很早就做重訓，「有沒有秋訓其實差不多，有秋訓照著教練安排的課程跑體能，重訓就是等秋訓結束，沒秋訓的話重訓提早做。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。