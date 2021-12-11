中職》「被洪總帶我覺得很幸福」 曾峻岳感性談話

富邦悍將曾峻岳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天在新莊球場舉行球迷會，總教練洪一中日前主動請辭轉任顧問，由丘昌榮接掌兵符，悍將20歲新秀曾峻岳說，「有一年可以給洪總帶到，我覺得很幸福。」

曾峻岳去年選秀第7輪獲悍將指名，簽約金60萬元，英雄不怕出身低，今年球季他投出驚奇一季，出賽57場拿下4勝、13中繼、12救援，防禦率1.80，每局被上壘率0.95，55局飆出62K，表現超亮眼，也是新人王大熱門。

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曾峻岳表示，有一年可以給洪總帶到，覺得很幸福，洪總給他很多機會，不管丟得好不好都會跟他說一些經驗，幫助很大。

對於新帥丘昌榮印象，曾峻岳透露，沒遇過，但聽說丘總是很好的教練，滿期待明年遇到丘總，可以學一些新的東西。

富邦悍將今天在新莊球場舉行球迷會。（富邦悍將提供）

季後悍將教練團大幅改組，曾峻岳說，「換個教練，換個模式而已，對球員來說沒什麼差，球員就是要適應不同教練的帶法。」

中職頒獎典禮20日在台北萬豪酒店登場，曾峻岳笑稱很緊張，也表示已訂製好衣服，是跟爸爸在台中訂的，準備屆時到頒獎典禮現場。

悍將取消秋訓，下月才會展開團體訓練，曾峻岳表示，最近以重訓為主，加強身體素質，今年球隊沒秋訓，他很早就做重訓，「有沒有秋訓其實差不多，有秋訓照著教練安排的課程跑體能，重訓就是等秋訓結束，沒秋訓的話重訓提早做。」

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