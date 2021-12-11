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羽球》睽違10年重返世錦賽！ 瓜地馬拉民族英雄放眼16強

2021/12/11 13:31

瓜地馬拉老將科登。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的瓜地馬拉老將科登（Kevin Cordon），睽違10年再度踏入世錦賽殿堂，他也特別接受世界羽聯（BWF）專訪吐露心聲。

科登本屆東京奧運上演驚奇表現，跌破眾人眼鏡闖入羽球男單4強，瞬間成為瓜國民族英雄，奧運落幕後，科登只參加了2項賽事，他透露自己的身體狀況很好，而且很享受大家的掌聲，「現在羽球在瓜地馬拉越來越受歡迎，大多數孩子都要求他們的父母給他們買球拍，讓他們在街上和家裡玩耍，因為孩子們我站在這裡，我正在為他們參加世錦賽。」

前幾年因傷病影響，科登最近一次出現在世錦賽已是2011年，當年他殺入8強，締造生涯世錦賽最佳成績，這回相隔10年參賽，他說道：「參加世錦賽的感覺真的很棒，2011年之後我就沒有參加過了，整整10年因為膝蓋、腳踝受傷等緣故，我沒有機會比賽。」

科登表示：「奧運之後，自己打球的想法完全轉變，現在就是開心打球，讓我們看看會發生什麼。」

科登首輪將碰頭荷蘭選手奎克爾（Joran Kweekel），兩人生涯尚未有過對戰紀錄，「我第一輪不是和種子球員交手，而且教練告訴我，桃田賢斗退賽，這讓我更有信心，老實說吧，我沒看過籤表，只知道如果我贏了第一輪，有可能和桃田對上，但現在我有機會進入16強。」

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