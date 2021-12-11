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中職》「可惜只為洪總投兩場...」 郭俊麟談洪總也談丘總

2021/12/11 13:03

郭俊麟（左）與洪一中（右）握手致意。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今年季後人事大地震，領隊蔡承儒卸任，由前台體大校長林華韋接任，總教練洪一中主動請辭轉任顧問，由中信兄弟首席教練丘昌榮擔任悍將教頭。

台體大畢業的郭俊麟說，「高中畢業是林校長（林華韋）找我進台體，滿感謝他那時候讓我讀大學繼續升學，他對我比較嚴厲一點，可能對我期待高，較少用鼓勵的方式，就是希望我更好。」

昔日台體教練，如今成了領隊，郭俊麟與林華韋在富邦悍將再聚首，郭俊麟笑說，滿特別的，過去在台體也是富邦（富邦公牛），感覺還不錯。

去年選秀前夕郭俊麟動右手肘韌帶置換手術，當時總教練洪一中堅持在第2輪指名，就是看好郭俊麟有實力可以為球隊做出貢獻，只是今年郭俊麟在一軍僅丟2場、6.2局，在洪總麾下效力時間並不長。

郭俊麟今天出席富邦悍將球迷會。（富邦悍將提供）

郭俊麟說，「選秀手斷掉（韌帶）是他選我進來的，本來很期待下半季效力為洪總貢獻，可惜自己遇到撞牆期耽誤了一些時間，只為他效力兩場比賽，本來想說明年可以正常出賽，就是遇到這個問題（換總教練）。」

除了洪一中轉任顧問，郭俊麟在術後復健期間，給予很多協助的悍將二軍投手教練蔡明晋也未獲續約，郭俊麟透露，「有跟蔡明晋聯絡，他說不管教練換誰，畢竟我們是球員，還是要為自己生涯努力，不用去管教練換誰或有什麼變動，把自己準備好，有辦法為球隊貢獻比較重要。」

對於新任主帥丘昌榮印象，郭俊麟說，「有一年大學國家隊比賽有遇到，當時沒有太多交集，感覺好像滿溫和、滿好相處的，不會讓人覺得他是教練，好像是選手和選手之間聊天，類似蔡明晋，會用溝通方式做出讓選手更好的方案。」

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