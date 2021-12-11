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中職》兄弟奪冠背後 日媒披露林威助不停教導球員的3件事

2021/12/11 13:24

林威助被拋起來慶祝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟奪下隊史相隔11年來的第一座總冠軍，日媒《產經體育》今天刊出總教練林威助的長文專訪，他認為自己能夠率隊奪冠，最大關鍵是「細膩野球」。更一直教導球員三件事情，希望不只是棒球，也讓球員參透人生的道理。

報導也提到，事實上到去年為止中職使用的「彈力球」，林威助認證：「只是擦到也會飛到看台上。」

他也坦言，自己在當二軍總教練的時候，就時刻提醒年輕球員短打、打帶跑、盜壘等小球戰術的重要性，因為「不這樣做在國際賽贏不了日韓」。結果剛好在自己當上一軍總教練這一年，聯盟就換了不彈球，「算是剛剛好的時機。」

談到自己帶隊進總冠軍戰，助總說：「短期賽的壓力當然有，但對方也會有，其他不能參加台灣大賽的3隊就沒有這種壓力，不去面對它、就無法成長，由於短期賽不知道氣勢會怎麼走，哪怕只吞下1敗，氣勢可能就此逆轉，很高興最後得到了最好的結果（4連勝）。」

鄭凱文（左）和呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）

當中林威助在G2啟用本土投手呂彥青、G3派出鄭凱文先發的「前阪神連線」，助總說明原因：「凱文是資深投手，他知道自己的配球，也對對方打者很有研究。」

日本記者聽到助總說鄭凱文是「資深投手」還驚訝了一番，這才意識到鄭凱文已經離開日職有8年之久，再聽到林威助說自己也42歲了，日本記者也驚訝「外表真的看不出來」。

報導並提及，呂彥青雖是今年中職季中選秀兄弟的第一指名，不過季中一場比賽，因為在重播輔助判決時沒有熱身，此舉觸動了助總的逆麟，隔日林威助馬上找呂彥青懇談。

助總表示：「告訴他如果這些細節做得不好，球隊會輸球。下次登板他好好做了之後拿下首勝，然後就很不錯了（2勝3敗），進壘角度也有出來、心臟也變得夠強，他一進來就體驗到台灣大賽，我認為他明年還會更進步，我期待他的表現。」

報導表示，林威助非常嚴格，但那是因為他替選手著想，不僅教球，也教做人，擔任一軍教頭至今一直告訴球員三件事情：「態度」「禮儀」「尊重」。

「只要做好這三件事，就算以後去了其他球團、換了其他工作也能過得好，畢竟棒球生命是很短暫的。」林威助說。

助總坦言，中信兄弟是和阪神虎有點像的超人氣球團，狂熱球迷很多，會有一定要贏球的壓力，他提到來季的目標：「今年嘗試短打、帶打跑戰術的細膩度，跟日本比起來還是有差，今後會持續徹底執行。」

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