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全國體總改選 葉政彥當選會長 盼體育署升格體育部

2021/12/11 13:24

葉政彥（右）當選新任全國體育總會會長，左為前任會長張朝國。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華民國體育運動總會今在體育署舉行第9屆第1次會員大會，現任田徑協會理事長葉政彥在會長改選中獲得會員支持，高票當選第9屆會長。葉政彥表示，希望未來能扮演單項協會和體育署之間的溝通橋樑，也喊話盼政府能更重視體育，將體育署升格為體育部。

全國體育總會今進行會員代表大會，新任會長由葉政彥（左四）當選。（記者粘藐云攝）

前任全國體育總會會長張朝國今年兩屆任期期滿卸任，今第9屆第1次會員大會進行理監事及會長改選，總計選出35名理事、11名監事，最終葉政彥在理事選票200張選票（196張有效票）中，獲得174張選票。

此外，將聘任桃園市體育總會總幹事王景成擔任全國體總祕書長，副會長則由黃志雄、劉福財、鄭錦洲、許文宗、張國祚以及楊永昌擔任。另外，前會長張朝國任名譽會長，榮譽會長為蔡辰威、陳建平。

葉政彥表示，接下會長一職，希望把總會這塊招牌擦得更亮，過去這段時間，也在檢討總會業務還有什麼地方可以改進，「希望全國體總能扮演單項協會和體育署之間的溝通橋樑，另外協助協會舉辦好三級講席會，為台灣培養更多優秀體育人才。」

不僅如此，葉政彥期盼和中華奧會合作，在近期的2022年杭州亞運、2024巴黎奧運，還有未來的2026名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運打造最強台灣代表隊，把今年東京奧運2金、4銀、6銅的成績繼續往上提升。

葉政彥提到，除了競技體育，未來希望台灣能發展全民運動，照顧全台灣人民的身心靈健康，也期待未來體育署能往上提升為體育部，讓體育發展往更好的方向。

新任理監事名單如下：

理事35人

葉政彥、賴文郎、張國祚、蔡宜助、李一中、李開志、許安成、李振興、楊美蓉、洪秀主、畢鈞輝、林茂榮、王琇娟、林錦富、韓亞男、謝俊煌、吳志祥、許文宗、鄭資盛、吳相羅、劉福財、劉玉峯、葉榮裕、洪瑞昌、張文馨、鄭錦洲、黃志雄、徐茂政、許煥生 、黄忠仁、吳倫閑、陳雙全、廖盈熀、楊永昌、蔡鴻鵬

監事11人

朱文慶、林榮祿、吳福龍、許火塗、林廷祥、張聰榮、陳清宮、李振邦、王錦鐘、張添福、陳肇基

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